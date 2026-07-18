Con solo una semana de análisis, los diputados aprueban más de 20 cambios al Código Penal

Tras estudiarlo por solo una semana, la Cámara de Diputados aprobó este sábado, en una primera discusión, el proyecto de ley que establece más de 20 cambios al nuevo Código Penal que entrará en vigencia a inicios de agosto.

Aunque los legisladores tenían más de 80 propuestas de cambios provenientes de abogados, partidos y entidades, decidieron tomar como proyecto principal el que depositó el Poder Ejecutivo, que toca temas como la difamación, el ultraje, la difusión ilícita de imágenes, la malversación de fondos y otros temas.

Sin embargo, mientras el Poder Ejecutivo depositó originalmente un proyecto para modificar 18 artículos, la comisión de legisladores elevó esa cifra a alrededor de 24 artículos, introduciendo cambios de fondo que no estaban contemplados en la propuesta original del Gobierno.

Por ejemplo, el Ejecutivo propuso tipificar el hostigamiento cibernético de forma general y los diputados añadieron un "escudo" en el artículo y ahora no se considerará hostigamiento el escrutinio social o periodístico sobre funcionarios públicos.

Esta protección se extiende al artículo 211, que habla sobre los actos que no se consideran difamatorios y donde los legisladores incluyeron una nueva eximente para asegurar que las opiniones sobre actos de corrupción no sean difamatorias, siempre que tengan pruebas.

Además, en la ley del Código Penal promulgada en agosto la difamación se castiga con con dos a cinco años de prisión, pero la modificación baja esa pena y le impone un nuevo rango de uno a dos años de cárcel.

Los cambios al nuevo Código Penal también modifican el artículo del denominado "ultraje", que ahora se llamará "ultraje en el ámbito jurisdiccional".

Mientras la ley castigaba con cárcel cualquier insulto, gesto u ofensa contra funcionarios del Gobierno, el proyecto aprobado establece que la pena sería aplicada únicamente contra quienes emitan las ofensas a jueces o fiscales durante los procesos judiciales.

La corrupción

El cambio más severo con el aumento de las penas está en el artículo 303, relativo a la malversación de fondos públicos.

Mientras el nuevo Código Penal contempla penas de dos a tres años, el nuevo texto propone elevarlas a un rango de cinco a 10 años de prisión mayor.

Para blindar al sector empresarial, los legisladores incluyeron cambios en el artículo sobre la responsabilidad penal de las empresas y puntualizaron que la empresa solo será perseguida penalmente si se demuestra que toleró o se benefició de algún acto ilícito cometido por algún empleado.

Aunque todo el Código Penal nuevo estará en vigencia a partir de agosto, los cambios hechos a los artículos empresariales entrarán en vigor en noviembre para que las empresas se adecuen al nuevo texto.

Bullying por hostigamiento

También, el informe sustituye el término anglosajón "bullying" por "hostigamiento" en los artículos 121 y 122, manteniendo las penas de 15 días a un año, pero elevándolas hasta los 10 años si el acoso lleva a la víctima al suicidio.

Otros cambios

Otros artículos que fueron cambiados son los relativos a los certificados falsos de salud, el acoso, el proxenetismo, la violación de la propiedad privada, la integración de la violencia física en el ámbito intrafamiliar, la difusión de imágenes y el abandono de niños.

La oposición votó en contra

Antes de la votación, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, dijo que los legisladores de la organización opositora no votarían a favor del proyecto por considerar que el proceso "fue acelerado" y que, además, el Congreso no tuvo tiempo para analizar las 84 propuestas sugeridas por abogados, universidades, partidos y otras entidades.

De su lado, el diputado Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también se sumó al rechazo del proyecto al enfatizar que la militancia morada no puede votar por una pieza que no incluya eximentes para despenalizar el aborto en casos especiales.

De hecho, en medio de la sesión, los diputados rechazaron una propuesta del diputado Pedro Martínez, de Alianza País, que buscaba despenalizar el aborto cuando el embarazo haya sido producto de violaciones sexual, cuando el feto sea incompatible con la vida o cuando la vida de la madre corra peligro.

Va a segunda discusión

Después de horas de debates, los diputados le dieron la primera aprobación al Código Penal y prometieron que el lunes lo volverán a aprobar en una segunda discusión y, posteriormente, lo enviarán al Senado.