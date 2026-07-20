Diputados aprueban en segunda lectura modificaciones al Código Penal y ahora pasa al Senado

La iniciativa obtuvo 120 votos a favor y 17 en contra. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en segunda lectura, el proyecto que modifica la Ley 74-25 del nuevo Código Penal.

La iniciativa obtuvo 120 votos a favor y 17 en contra.

Durante la sesión se conocieron al menos 12 modificaciones adicionales a la pieza legislativa.

Con esta nueva aprobación de este lunes, el proyecto concluye su trámite en la Cámara de Diputados y será remitido al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación o rechazo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, agradeció el trabajo realizado por los legisladores y destacó el respaldo del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, durante el proceso de revisión.

"Agradecemos la asesoría de un miembro activo, en un gran acto de humildad, del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien se dedicó en cuerpo y alma; todavía en la mañana hablábamos de detalles que buscamos conciliar. Resaltamos la labor de la comisión y la subcomisión, que acogieron parte de las propuestas", expresó.

Asimismo, informó que, luego de varias jornadas de trabajo, recibieron nuevas propuestas y aseguró que estas contribuyen a hacer más viables las modificaciones introducidas a la pieza.

"El domingo revisamos junto al equipo técnico y técnicos externos a la Cámara de Diputados recomendaciones que fueron acogidas y que se presentaron al pleno", manifestó.

Pacheco indicó que también fueron tomadas en cuenta inquietudes planteadas por diputados de distintas bancadas políticas para incorporarlas a las modificaciones presentadas este lunes.

El legislador adelantó que la Cámara de Diputados sesionará este martes, miércoles, jueves y posiblemente el viernes.

No obstante, explicó que dicho cronograma estará sujeto a las circunstancias que surjan durante el proceso legislativo.

Al mismo tiempo, recordó que es habitual que, al cierre de la legislatura previsto para el próximo 26 de julio, coincidan diferentes propuestas y proyectos de ley, por lo que algunas iniciativas podrían ser aprobadas ahora y otras quedar pendientes para una próxima legislatura.

La normativa contempla cambios en más de 20 artículos que fueron analizados por una comisión bicameral y una subcomisión.

Durante cuatro días, los legisladores de ambas cámaras debatieron 18 propuestas provenientes del Poder Ejecutivo y más de 90 iniciativas presentadas por distintos sectores.

Entre los temas modificados figuran los artículos relacionados con difamación, injuria, hostigamiento cibernético, malversación de fondos, hostigamiento y acoso.

Además, se introducen cambios en las disposiciones sobre violación a la propiedad privada, proxenetismo, violencia intrafamiliar y abandono de niños, entre otros.

Al menos 12 propuestas más

Pacheco informó durante la sesión que fueron recibidas al menos 12 propuestas de modificación sobre distintos aspectos de la ley, las cuales fueron sometidas al conocimiento del pleno este lunes.

Entre las nuevas modificaciones figura el artículo 238 sobre estafa agravada, al que se incorporará, en el numeral siete, el delito de venta fraudulenta de un inmueble ajeno.

También se modificó el artículo 177 sobre proxenetismo agravado. Aunque mantiene su definición, amplía las circunstancias que configuran el delito, incluyendo la captación de víctimas fuera del país, la comisión mediante redes de comunicación, la participación de varias personas y el uso de establecimientos destinados a facilitar la explotación sexual.

Otro cambio corresponde al artículo 170 sobre autosecuestro. La conducta delictiva permanece tipificada como establece la ley, pero se modifica la redacción para sustituir la palabra "predatoria" por "preparatoria".

Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 142 sobre exhibicionismo sexual, para establecer que no constituirá este delito la realización de dichos actos en contextos artísticos dirigidos a personas mayores de edad, siempre que no impliquen una afectación al bien jurídico protegido.

En el artículo 141, relativo al plazo de prescripción de la agresión sexual, se propone añadir, además de las personas con discapacidad, a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Sobre el artículo 104, referente a daños por aplicación de sustancias químicas, el delito mantiene su tipificación actual, pero se agrega al inicio del párrafo la expresión: "si la sustancia se efectúa con la intención de hacer daño".

También fue propuesta una modificación al artículo 173 sobre discriminación, con la incorporación de un párrafo que establece que no habrá discriminación cuando la acción u omisión se fundamente en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal, en una imposibilidad material o en un caso de fuerza mayor que impida cumplir los supuestos establecidos en el artículo.

Estas modificaciones fueron aprobadas por los legisladores presentes y serán integradas a la ley.

Sin embargo, otras propuestas relacionadas con hostigamiento, certificados médicos falsificados y comisión de infracciones en compañía de menores fueron rechazadas.

La pieza

La Ley 74-25 fue promulgada en agosto de 2025 y se encontraba en el periodo de "vacatio legis", antes de su entrada en vigencia prevista para el próximo 3 de agosto.

A pocos meses de su aplicación, diversos sectores plantearon cuestionamientos sobre algunos artículos vinculados con la libertad de expresión, el aborto, la responsabilidad médica y otras disposiciones.

Ante estas inquietudes, legisladores de ambas cámaras estudiaron las propuestas de modificación, mientras las sesiones fueron pospuestas durante una semana para permitir el análisis de la iniciativa.

Finalmente, el sábado, la comisión designada concluyó el informe de la pieza, que fue aprobado en primera lectura ese mismo día.