Los diputados aprueban de urgencia ley que declara a Azua como capital del tomate

La iniciativa tiene dentro de sus objetivos fomentar el cultivo del tomate. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este martes, tras declararlo de urgencia y conocerlo en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que declara a la provincia Azua como "Capital del Tomate", una iniciativa de la diputada oficialista Ángela Pérez Díaz.

La pieza, según el texto aprobado, tiene como objetivo reconocer el aporte de esa demarcación a la producción agrícola nacional y fortalecer las políticas públicas dirigidas al desarrollo del cultivo del tomate, la agroindustria, el turismo agrícola y la inversión en la provincia.

La iniciativa establece que Azua produce alrededor de cuatro millones de quintales de tomate al año, un volumen que representa más del 80 % de la producción nacional de ese cultivo.

Además, señala que esta actividad genera aproximadamente 900 millones de pesos anuales e impacta de manera directa a miles de productores, jornaleros, comerciantes y sus familias.

El proyecto también destaca que la provincia cuenta con condiciones climáticas, geográficas y de suelo favorables para el cultivo del tomate y que actualmente registra unas 50,000 tareas sembradas, destinadas tanto a la producción de tomate industrial como de mesa.

La ley aprobada por los diputados dispone que el Ministerio de Agricultura, en coordinación con las autoridades provinciales y municipales, implementen programas, proyectos e incentivos para fomentar la productividad, la innovación, la tecnificación, el procesamiento, la comercialización y la exportación del tomate producido en Azua.

Un festival del tomate

Asimismo, ordena la celebración del Festival del Tomate durante el mes de febrero de cada año, con la participación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, la Gobernación Provincial, el Gobierno local, el Clúster del Tomate, el sector privado, asociaciones de productores y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con el proyecto, ese festival tendrá como propósito promover la producción tomatera, fortalecer su cadena de valor, impulsar el agroturismo y resaltar la identidad cultural de la provincia vinculada a este cultivo.

Los fondos del proyecto

La iniciativa también establece que los recursos para ejecutar las disposiciones de la ley provendrán de las partidas asignadas en el Presupuesto General del Estado al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Cultura, al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y a la Gobernación Provincial, además de aportes del sector privado, la cooperación internacional, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y del Ayuntamiento de Azua de Compostela.

Tras ser aprobado de urgencia, el proyecto ahora se dirige a su aprobación en el Senado, donde deberá cumplir con el mismo trámite de análisis y aprobación en dos lecturas.