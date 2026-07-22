Aprueban proyecto que premiaría a votantes con descuentos y prioridad para becas y viviendas

Ciudadanos dominicanos ejerciendo el voto en elecciones. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en dos discusiones seguidas, un proyecto de ley que busca incentivar la participación electoral mediante beneficios para los ciudadanos, como descuentos en servicios públicos y educativos, así como preferencia para acceder a becas, planes de viviendas y otros beneficios estatales, a quienes ejerzan el derecho al voto.

La iniciativa, de la autoría del diputado Eugenio Cedeño del Partido Revolucionario Moderno (PRM), busca estimular a los ciudadanos a ejercer el sufragio, crear conciencia sobre la importancia de la participación electoral y reconocer a quienes cumplan con ese deber cívico mediante incentivos y beneficios compensatorios.

Uno de los aspectos principales del proyecto establece que los ciudadanos que hayan votado en las elecciones anteriores tendrán una "condición preferencial de elegibilidad" en concursos para empleos en instituciones públicas, adjudicación de obras, compras públicas, becas, premios del Estado, beneficios sociales y planes de viviendas.

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Beneficios para votantes

La propuesta también contempla beneficios para quienes voten como la exención del pago por el duplicado de la cédula de identidad y electoral por pérdida o deterioro, certificaciones de cédula y actas de nacimiento expedidas por la Junta Central Electoral, además de un descuento del 15 % en la expedición o renovación del pasaporte personal.

También dispone la expedición gratuita del certificado de no antecedentes penales y del certificado de vida y costumbre.

Descuentos educativos

En materia educativa, el proyecto establece un descuento del 25 % en el costo de la matrícula de las universidades e instituciones de educación superior propiedad del Estado.

Asimismo, prevé que las universidades privadas puedan otorgar descuentos de forma voluntaria a los estudiantes que demuestren haber votado en las elecciones nacionales previas.

Reconocimiento a votantes

La iniciativa dispone, además, que la JCE entregue en cada proceso electoral un reconocimiento físico con la inscripción "YO VOTÉ" a quienes ejerzan el sufragio y realice campañas de orientación sobre los beneficios previstos en la ley.

También ordena al Ministerio de Educación implementar programas de formación ciudadana y cívica para fomentar la importancia del voto entre los estudiantes.

Permisos y beneficios

El proyecto convierte, igualmente, en una obligación de los empleadores conceder permisos para que sus trabajadores puedan votar o integrar un colegio electoral.

Además, da medio día libre a los empleados que ejerzan el sufragio, un beneficio que podrá disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a las elecciones.

Estas disposiciones comenzarían a aplicarse a partir de las elecciones municipales y generales de 2028.

Argumentos del proyecto

En la exposición de motivos, el proponente sostiene que la iniciativa busca enfrentar el ausentismo electoral, especialmente entre los jóvenes, fortalecer la democracia e incentivar una mayor participación ciudadana mediante mecanismos que desestimulen prácticas como la compra de votos.

El proyecto ahora pasa al Senado, donde deberá seguir el mismo trámite de aprobación antes de pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.