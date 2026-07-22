El debate y argumentos de los senadores antes de aprobar el Código Penal

El Senado de la República aprobó la noche de este miércoles, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto que modifica la Ley 74-25 del Código Penal.

Ahora la pieza pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Antes de ser aprobado, en una sesión extraordinaria, varios senadores expusieron sus puntos de vistas sobre la pieza.

El senador Omar Fernández intervino durante la sesión para fijar su posición y planteó que el período de entrada en vigencia del Código Penal debería extenderse, aunque reconoció algunos avances de la legislación.

"Estamos conociendo el muy debatido Código Penal y la verdad es que pocas leyes han sido tan discutidas como esta. Eso es positivo porque, si lo vemos desde otra perspectiva, toda ley que trate sobre libertades fundamentales requiere un gran escrutinio", expresó.

Recordó que hace un año el Congreso aprobó ese código y sostuvo que se trataba de una legislación perfectible.

Sin embargo, indicó que, tras su promulgación, la norma entró en un vacatio legis, período que, a su juicio, debía servir para que tribunales y jueces conocieran el nuevo marco jurídico con el que condenarán o absolverán a los imputados.

Añadió que durante ese plazo la ciudadanía aprovechó para plantear nuevas modificaciones.

"Esto tiene décadas aquí. Luego de tantos debates, el senador de La Romana solicitó extender el plazo, pero la mayoría se opuso y dijo que ese no era el camino", sostuvo.

Asimismo, afirmó que solicitó la realización de vistas públicas; sin embargo, esa propuesta no fue acogida.

"Era bueno que la gente fuera escuchada, no solo mediante propuestas escritas. Eso únicamente iba a enriquecer el debate. De los 399 artículos hay avances, y eso sí lo destaco. No reconocerlos sería fallarle a la verdad", manifestó.

El legislador explicó que inicialmente no favorecía extender el plazo, pero dijo haber visto "la otra cara de la moneda" y admitió que, aunque el código contiene aspectos altamente valorables, todavía no se siente conforme con su contenido.

Asimismo, presentó un nuevo paquete de modificaciones, entre ellas cambios a los artículos sobre acoso y hostigamiento cibernético, al considerar que uno de sus párrafos constituye una "censura previa". También propuso modificar el artículo sobre disparos innecesarios para mejorar la redacción de la tipificación y reformar el artículo 211, relativo a los actos no difamatorios, con el fin de eliminar la expresión "elementos probatorios", al entender que también representa una censura previa. Además, planteó mejorar el párrafo tercero sobre los hechos en los que ocurran actos difamatorios.

No obstante, todas esas propuestas fueron rechazadas por 22 senadores, mientras que solo seis votaron a favor.

Félix Bautista quería más vacatio legis

Por su parte, el senador por San Juan, Félix Bautista, cuestionó la rapidez con la que el Congreso Nacional conoció las modificaciones y sostuvo que el proyecto debió estudiarse con mayor detenimiento.

En ese sentido, consideró que el artículo sobre difamación requiere una mejor redacción porque, a su juicio, vulnera la Constitución.

Asimismo, anunció que someterá una moción con modificaciones a varios artículos del código.

También solicitó extender por tres meses la entrada en vigencia de la ley, debido a que diversas entidades han presentado observaciones sobre múltiples artículos.

"Todos votamos a favor hace un año"

Ante las críticas, el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, recordó que en 2025 todos los senadores presentes votaron a favor del Código Penal cuando fue conocido por primera vez.

"Todos votamos eufóricos y de pie esa pieza; fue 28 de 28. Este código ha sido reconocido por muchos penalistas como el mejor. Ni el viejo ni el nuevo tienen mordaza ni tapaboca. El promulgado incorpora muchas correcciones que el propio pueblo reclamó a través de distintos sectores e influencers", afirmó.

El legislador defendió las horas de trabajo dedicadas al estudio de la iniciativa y aseguró que durante varias semanas el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, permaneció hasta la madrugada analizando el tema de la entrada en vigencia.

"Este código fortalece la libertad de expresión. Este Congreso, incluso, impidió la reelección al establecer candados. Lo que hizo el presidente fue limitar el poder. Si había una mordaza, fue eliminada, pero el código entra en vigencia el próximo 3 de agosto. Senadores, voten", expresó.

En ese mismo orden, la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, informó que votaría a favor, aunque manifestó reservas sobre una entrada en vigencia con tanta premura.

El senador por Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, también defendió la iniciativa y aseguró que las bancadas de oposición no presentaron objeciones durante el período de vacatio legis, sino hasta las últimas semanas.

"La oposición no presentó nada durante ese tiempo y ahora se está quejando. Yo solicito el voto favorable", expresó.

A su vez, el senador por Duarte, Franklin Romero, afirmó que la aprobación del código representa una respuesta a la deuda histórica que el Congreso mantiene con la sociedad.

"Este proyecto incorpora nuevas adecuaciones penales", señaló.