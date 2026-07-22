El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, advirtió este miércoles que el proyecto de modificaciones al Código Penal contiene disposiciones ambiguas que, a su juicio, favorecen al poder sobre los ciudadanos, por lo que consideró que aún hay tiempo para abrir un espacio de diálogo antes de su aprobación definitiva.

Tras participar en un encuentro con diputados del PLD en el Congreso, el dirigente peledeísta señaló que el proyecto contiene varios artículos cuya redacción considera ambigua, entre ellos citó al 141 y 173.

Indicó que conceptos como "ultraje" o "expresiones ofensivas" carecen de una definición clara, lo que, según dijo, genera preocupación sobre la forma en que podrían aplicarse.

"Cuando se habla de ultraje y se habla de expresiones ofensivas, ¿qué es una expresión ofensiva? Una expresión ofensiva puede ser la verdad; o sea, alguien se siente ofendido y ya es un delito", comentó.

El Código Penal El proyecto de modificaciones al Código Penal ya fue aprobado en dos discusiones en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el Senado, donde deberá cursar el mismo trámite antes de pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

También, mencionó las disposiciones que contemplan multas para empresas por trato discriminatorio, al considerar que esos aspectos requieren una redacción más precisa.

A juicio de Pujols, esas ambigüedades inclinan la balanza a favor del poder cuando, como dijo, quienes necesitan protección legal son los ciudadanos.

Más diálogo

Pujols sostuvo que numerosos sectores de la sociedad han presentado observaciones al proyecto y defendió que los legisladores dispongan de más tiempo para analizarlas.

"Muchos de ellos se expresaron en la opinión de que tenía que darse mucho más tiempo para discutir la gran cantidad de propuestas que llegaron de la sociedad civil, de profesionales, de abogados, de médicos, que tienen preocupaciones legítimas sobre muchos artículos del Código Penal", expresó.

En ese sentido, afirmó que todavía es posible abrir un proceso de discusión que permita revisar las propuestas planteadas.

"Yo creo que todavía se está a tiempo, como dijo el Conep, se está a tiempo de abrir un espacio que permita el diálogo y permita estudiar todas las propuestas. Nuestros diputados y nuestros legisladores en sentido general merecen ese espacio para poder representar y hacer su labor de representación y legislación a la altura de su responsabilidad", manifestó.

Defiende posición del PLD

Pujols también defendió la actuación de los diputados del PLD durante el conocimiento del proyecto, al asegurar que actuaron "de una manera ejemplar" al respaldar que se ampliara el tiempo de discusión.

Asimismo, reiteró que su organización mantiene una postura de defensa de la libertad de expresión, recordando que el partido acudió a los tribunales junto a otras organizaciones para impugnar aspectos de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y sostuvo que el PLD tiene "autoridad moral" para defender ese derecho y la democracia.