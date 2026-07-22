Félix Bautista propone dejar fuera de vigencia por tres meses 84 artículos del Código Penal

El senador por San Juan, Félix Bautista, propuso este miércoles que 84 artículos del nuevo Código Penal queden fuera de vigencia durante tres meses mediante una vacatio legis, con el propósito de que sean revisados por el Congreso mientras el Tribunal Constitucional conoce varios recursos de inconstitucionalidad contra esas disposiciones.

Conforme una nota de prensa, durante los debates en el Senado, el legislador explicó que los artículos cuestionados representan el 21 % de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, y señaló que sobre ellos pesan 12 acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas por instituciones y personalidades.

Bautista argumentó que mantener la entrada en vigor de esas disposiciones podría obligar posteriormente al Congreso a modificar la legislación si el Tribunal Constitucional determina que vulneran la Carta Magna.

Como ejemplo, citó el artículo 29, numeral 6, que contempla como pena complementaria la inhabilitación temporal o permanente para ejercer una profesión.

"Si una persona es condenada por difamación, se le podrá aplicar además una pena complementaria de inhabilitación temporal por un período de cinco años para ejercer su carrera o inhabilitación permanente. Esto es contrario al artículo 62, numeral 2, de la Constitución, relativo al derecho al trabajo", sostuvo.

El senador recordó que una situación similar ocurrió con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aprobada en 2018, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 12 de sus artículos y ordenó al Congreso modificarlos.

"Lo mismo ocurrirá ahora con el Código Penal. Hay artículos, como el 29.6, que son contrarios a la Constitución y, aun así, la mayoría del PRM los va a aprobar. Luego el Tribunal Constitucional nos dirá que nos equivocamos y nos exhortará a modificar el Código", expresó.

La moción presentada por Bautista propone que los 84 artículos señalados entren en vigor tres meses después del resto del Código Penal, a fin de dar tiempo al Congreso para evaluar los cuestionamientos constitucionales y, de ser necesario, introducir las modificaciones correspondientes.