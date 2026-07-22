Senadores pasan de urgencia el presupuesto complementario del Estado por más de RD$40,000 MM

El proyecto cotempla fondos para la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó este miércoles, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley de reformulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026.

En una sesión extraordinaria, la pieza fue aprobada con 24 votos a favor y cuatro en contra, por lo que ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde será realizado el mismo proceso.

La iniciativa contempla un presupuesto complementario que incrementa las apropiaciones de gastos en 40,978,300,000 pesos.

El proyecto fue sometido por el presidente de la República, Luis Abinader, y remitido al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El documento atribuye la reformulación a la desaceleración económica registrada durante el primer semestre de 2026, como consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales y de perturbaciones externas que han afectado el comercio, las cadenas de suministro y la producción.

Ante ese panorama, plantea que el Gobierno tiene la obligación de fortalecer la inversión pública como un instrumento esencial para estimular la reactivación económica y garantizar la provisión de bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

La propuesta del mandatario también señala que el comportamiento de las recaudaciones y de las principales variables macroeconómicas durante el primer semestre del año ha sido más favorable de lo previsto al momento de elaborar el Presupuesto General del Estado de 2026. Por esa razón, considera necesario ajustar al alza las estimaciones de ingresos para el cierre del presente ejercicio fiscal.

En ese sentido, el artículo 4 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las apropiaciones presupuestarias en 40,978,300,000 pesos, recursos que serían distribuidos entre varios ministerios e instituciones con el propósito de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Recursos para emergencias e inversión

De igual manera, la iniciativa autoriza el uso de 21,147,490,000 pesos correspondientes al balance neto de disponibilidad del ejercicio fiscal 2025 para atender emergencias o calamidades públicas declaradas mediante decreto presidencial, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Presupuesto.

Ese artículo dispone que cada año el Presupuesto General del Estado debe incluir una partida destinada a cubrir imprevistos ocasionados por calamidades públicas.

El proyecto también contempla autorizaciones para contratar operaciones de crédito público destinadas a financiar diversos proyectos de inversión, entre ellos el desarrollo de acueductos y alcantarillados en la región suroeste, la ampliación de la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y del Monorriel de Santiago, iniciativas de gestión ambiental y resiliencia, programas de desarrollo territorial y obras de seguridad vial, entre otros.

Oposición cuestiona monto

El senador Omar Fernández, representante del Distrito Nacional y del partido Fuerza del Pueblo, cuestionó, durante su intervención en la sesión, las partidas contempladas en el presupuesto para distintas instituciones. Según sostuvo, el proyecto no especifica a qué se destinarán esos recursos ni cómo serán utilizados.

"No dice hacia qué serían destinados esos fondos. Por eso existe una gran duda y, lamentablemente, la suerte de este presupuesto complementario será la misma que la de la mayoría de los proyectos cuando se proceda a votar", expresó.

El legislador agregó que formuló 16 preguntas sobre el contenido de la iniciativa y aseguró que no encontró respuestas en el documento.

"¿Cuál es la composición exacta de esos millones? ¿Cuál será la distribución entre gastos corrientes y gastos de capital?", cuestionó, entre otras interrogantes.