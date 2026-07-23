Diputados aprueban préstamos por US$465.5 millones para seguridad vial y la cuenca del río Yuna

Uno de los préstamos por 200 millones de dólares busca fortalecer la seguridad vial del país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en única discusión, dos préstamos que totalizan 465.5 millones de dólares, destinados a fortalecer la seguridad vial y financiar un proyecto para el manejo de la cuenca del río Yuna.

El primero, suscrito el 22 de abril de este año con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asciende a 265.5 millones de dólares y será destinado al proyecto Plan de Manejo de Cuencas del río Yuna, que ejecutará el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

El segundo financiamiento, por 200 millones de dólares, también es con el BID y será utilizado para el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Ambos contratos fueron sometidos por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y ahora pasarán al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación.

Préstamo para seguridad vial

De acuerdo con el informe de la Comisión de Hacienda, el préstamo de 200 millones de dólares busca contribuir a una movilidad más segura en la República Dominicana, mediante el fortalecimiento de la seguridad en la red vial principal, los entornos escolares y la gestión, fiscalización y atención a víctimas de accidentes de tránsito.

El documento señala que el programa contempla tres componentes: la intervención de puntos críticos en corredores troncales, el desarrollo de infraestructura para entornos escolares seguros y la ejecución de acciones prioritarias para reducir la siniestralidad.

El contrato establece que el préstamo devengará intereses sobre los saldos deudores diarios, pagaderos semestralmente los días 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año. La tasa de interés será variable y estará compuesta por la SOFR, más un margen de fondeo de 0.42 % y un margen de préstamo del BID de 0.80 %. Asimismo, será amortizado mediante 36 cuotas semestrales y tendrá un período de gracia de 5.5 años.

Además, la República Dominicana pagará al BID una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del préstamo, cuyo porcentaje será determinado periódicamente por la entidad, sin exceder el 0.75 % anual.

Cuenca del río Yuna

En cuanto al préstamo de 265.5 millones de dólares, el informe indica que su propósito es impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna.

El proyecto contempla mejorar la gobernanza y la gestión del recurso hídrico, fortalecer la resiliencia frente a las inundaciones en la cuenca baja del río, promover soluciones basadas en la naturaleza e incentivar la adopción de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes por parte de los productores.

Los recursos de capital ordinario del BID devengarán intereses calculados sobre la base de la SOFR (Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día), más un margen de fondeo de 0.42 % y un margen de préstamo de 0.80 %. El financiamiento será amortizado mediante 33 cuotas semestrales y contará con un período de gracia de seis años.

Por su parte, los recursos provenientes del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCX-CIF) devengarán una tasa de interés fija anual de 1.19 %, serán amortizados en 23 cuotas semestrales y tendrán un período de gracia de nueve años.

Asimismo, la República Dominicana pagará al BID una comisión de crédito calculada sobre el saldo no desembolsado del préstamo, cuyo porcentaje será fijado periódicamente por la entidad financiera y no podrá exceder el 0.75 % anual.

Oposición dice Gobierno endeuda al país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/screenshot-2026-07-23-203625-20aae2ab.png El diputado Heriberto Aracena, de Fuerza del Pueblo (FP) (FUENTE EXTERNA)

Antes de la aprobación de estos empréstitos, diputados de distintos partidos se pronunciaron sobre la iniciativa y sostuvieron que, a su juicio, el Gobierno continúa endeudando al país.

El diputado Heriberto Aracena, de Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que el monto de la deuda es excesivo y que la economía dominicana no tiene la capacidad para asumir esos compromisos.

Además, cuestionó los resultados de las inversiones en materia de seguridad vial y aseguró que las acciones del Gobierno no se corresponden con la realidad.

"Este Gobierno es una locura. En este mismo Congreso se le aprobaron al Intrant 250 millones de dólares con un objetivo similar, para una institución que ha sido tan cuestionada. Tres meses después, el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno volvió a aprobar otros 250 millones de dólares y hoy, con un propósito parecido, aprobarán otros 200 millones. Yo pregunto: ¿dónde está la seguridad en las vías públicas? El Gobierno dejará el país quebrado", expresó mientras sostenía dos carteles con mensajes en contra del préstamo.

De su lado, el diputado Óscar Morel, de la provincia Monte Plata y representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó el propósito de los empréstitos y coincidió en que el monto aprobado es demasiado elevado.

"No podemos permitir que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) haga lo que quiera, porque no vemos los beneficios", manifestó.

Pese a las críticas de la oposición, los empréstitos fueron aprobados por mayoría de votos en la Cámara de Diputados a menos de cuatro días de que concluya la actual legislatura