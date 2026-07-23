El presidente del Senado defiende cárcel contra difamación para frenar "industria" de la extorsión

El Colegio Dominicano de Periodistas entregó este jueves un reconocimiento al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE / ISAMEL HIRALDO )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este jueves que las modificaciones al nuevo Código Penal mantengan sanciones de prisión para los casos de difamación, al argumentar que en el país existe una "industria" de la difamación extorsiva.

Durante un reconocimiento que le entregó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el legislador sostuvo que el Congreso Nacional "nunca tuvo la intención" de limitar la libertad de expresión con el Código Penal, sino de establecer mecanismos para enfrentar denuncias que, según dijo, se realizan de manera irresponsable y terminan afectando a las personas señaladas y a sus familiares.

El Código Penal que se aprobó en el 2025 establecía de dos a cinco años de prisión contra los difamadores. A pesar de los reclamos de distintos sectores para quitar la cárcel para ese delito y sustituirla por sanciones civiles, el Congreso optó por aprobar la rebaja de la pena, que ahora iría de uno a dos años de prisión.

De los Santos explicó que, durante el proceso de discusión del proyecto, el Congreso escuchó las observaciones de distintos sectores y, dentro de las posibilidades, redujo las penas contempladas para estos delitos.

Se mantiene la cárcel

Sin embargo, aseguró que decidieron mantener la penalización de la difamación y, especialmente, la de la difamación extorsiva.

"Ahora, no hemos despenalizado la difamación y mucho menos la difamación extorsiva, porque todo el mundo sabe que de la difamación extorsiva en el país hay una industria de eso y a eso hay que poner un freno", expresó.

El presidente del Senado afirmó que permitir ese tipo de prácticas pondría en riesgo la democracia y defendió que el Estado tiene la responsabilidad de proteger tanto la libertad de expresión como el derecho de las personas a no ser objeto de acusaciones sin pruebas.

En ese sentido, indicó que uno de los objetivos de la reforma al Código Penal es evitar que se formulen denuncias irresponsables que provoquen consecuencias para las familias de los afectados.

"En ocasiones se hacen denuncias irresponsables de alguna persona y los que tenemos familias, es duro para nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en los colegios, en sus centros de estudio (...) Eso es lo que nosotros queremos corregir", manifestó.

Defiende cambios al código

El senador de Sánchez Ramírez también aprovechó para defender la aprobación del nuevo Código Penal, al señalar que la legislación vigente respondía a una realidad completamente distinta a la actual.

Recordó que el utilizado en la República Dominicana tiene su origen en el Código Napoleónico y afirmó que la nueva normativa incorpora 77 tipos penales que no existían, con el propósito de adecuar la legislación a las nuevas modalidades delictivas y a los avances tecnológicos.

De los Santos destacó que antes de concluir las modificaciones el Congreso recibió 93 propuestas de distintos sectores de la sociedad, muchas de las cuales coincidían entre sí, y aseguró que los legisladores dedicaron semanas de trabajo para consensuar los cambios.

No obstante, reconoció que la legislación puede seguir siendo perfeccionada en el futuro y recordó que, una vez inicie la próxima legislatura el 16 de agosto, podrán presentarse nuevas iniciativas para modificar el Código Penal.