El Congreso pasa presupuesto complementario por más de RD$40,000 millones

El proyecto recibió en la Cámara de Diputados el visto bueno en dos lecturas consecutivas bajo el procedimiento de urgencia y sin ninguna traba. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Congreso Nacional aprobó en apenas una semana de trámite un presupuesto complementario que incrementa en 40,978.3 millones de pesos las apropiaciones de gastos del Presupuesto General del Estado de 2026, luego de que la iniciativa fuera conocida y sancionada de urgencia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo, fue aprobado primero por el Senado y solo dos días después, este viernes, por la Cámara de Diputados, donde también recibió el visto bueno en dos lecturas consecutivas bajo el procedimiento de urgencia y sin ninguna traba.

La pieza modifica la Ley de Presupuesto de este año para aumentar las apropiaciones de gastos en 40,978,300,000 pesos, actualizar las estimaciones de ingresos del Gobierno Central hasta 1,383,236,453,546 de pesos y autorizar traspasos presupuestarios entre instituciones y fuentes de financiamiento.

También dispone el uso del balance neto de disponibilidad del ejercicio fiscal 2025, ascendente a 21,147,490,000 pesos, para atender situaciones de emergencia o calamidad pública, además de actualizar autorizaciones de préstamos para financiar proyectos de infraestructura.

Debates a favor y en contra

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda, Frank Paulino, defendió la reformulación al explicar que la principal partida adicional será destinada a subsidios debido al incremento de los costos de los combustibles.

Sostuvo que el aumento del gasto generado por el aumento de los combustibles hace necesario cubrir el déficit ocasionado y afirmó que, a diferencia de ocasiones anteriores cuando esos recursos se manejaban mediante fondos de la Presidencia, ahora quedan consignados de forma transparente en el presupuesto y con un destino específico.

Desde la Fuerza del Pueblo, el diputado José David Báez cuestionó la necesidad de aumentar el presupuesto cuando, a su juicio, existen bajos niveles de ejecución de las obras públicas contempladas en el plan de gastos.

Como ejemplo, citó el proyecto de la verja fronteriza, que dijo tiene una asignación de 1,500 millones de pesos y una ejecución de apenas un 15 %.

También aseguró que en la provincia La Altagracia existen 63 proyectos presupuestados y solo dos han sido ejecutados, además de criticar la reducción de recursos al Ministerio de Educación.

El diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó que el Ministerio de Hacienda no acudiera al Congreso a explicar la reformulación presupuestaria y reprochó la rapidez con que fue conocida la iniciativa.

Indicó que el proyecto no detalla con claridad la distribución de los recursos adicionales y advirtió que el Congreso "no debe sentirse orgulloso" de continuar aprobando iniciativas de forma acelerada sin el nivel de ponderación y explicaciones que ameritan.

El diputado Wandy Batista, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) defendió la legalidad de las reestructuraciones presupuestarias y afirmó que ningún gobierno puede incorporar gastos para obras o proyectos que no estén autorizados mediante una ley.

Por su parte, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, reclamó un mayor ejercicio de transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos adicionales.

Planteó interrogantes sobre los criterios utilizados para las modificaciones presupuestarias, la planificación de los programas anunciados y la garantía de que los fondos respondan a las necesidades de la población.

Sustentos del proyecto

En la carta mediante la cual remitió el proyecto al Congreso, el presidente Luis Abinader argumentó que la reformulación responde a la evolución de las condiciones macroeconómicas observadas durante el primer semestre del año, la dinámica de las finanzas públicas y la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para atender las prioridades nacionales.

El mandatario sostuvo que, pese al contexto internacional marcado por tensiones y conflictos, la economía dominicana ha mostrado un desempeño resiliente, por lo que resulta necesario adecuar las previsiones presupuestarias aprobadas originalmente para garantizar la continuidad de las políticas públicas.