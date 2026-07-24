Los senadores aprueban préstamos por US$465 millones provenientes de la Cámara Baja

Una sesión del Senado de la República. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Senado aprobó este viernes dos contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de 465.5 millones de dólares, después de recibir las iniciativas desde la Cámara de Diputados y sin que fueran enviadas al estudio habitual de comisión.

Apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el domingo, los financiamientos fueron conocidos y sancionados en una única sesión, con lo que completaron su trámite legislativo tras haber sido aprobados ayer por la Cámara de Diputados.

El primero de los empréstitos asciende a 200 millones de dólares y será destinado al financiamiento del Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial en la República Dominicana, que ejecutarán el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De acuerdo con el contrato, el programa busca mejorar las condiciones para "una movilidad segura" mediante intervenciones en infraestructura vial y la implementación de medidas regulatorias prioritarias.

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Entre sus objetivos figuran aumentar la seguridad en la red vial principal del país, intervenir los entornos escolares y fortalecer la gestión, fiscalización, educación y atención a víctimas de accidentes de tránsito.

Segundo préstamo

El segundo préstamo, por 265.5 millones de dólares, financiará el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, cuya ejecución estará a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna, mediante el fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico, la reducción de los riesgos por inundaciones, la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, la adopción de tecnologías agropecuarias sostenibles y la rehabilitación de infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones.

Trámite exprés

Con la aprobación del Senado, ambos contratos de préstamo quedaron listos para su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Aunque en la Cámara de Diputados los préstamos tardaron semanas en aprobarse y fueron revisados por la Comisión de Hacienda, el Senado ignoró el trámite de estudio y decidió aprobarlos el mismo día que los recibió.

Durante el conocimiento de los endeudamientos en la Cámara de Diputados, ambos contratos fueron criticados por horas por los legisladores de la oposición, pero en el Senado pasaron en un trámite exprés y sin ninguna discusión.

Los únicos que votaron contra los préstamos fueron los senadores de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, Edward Espiritusanto y Félix Bautista.