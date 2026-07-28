La disputa por la presidencia del Senado entra en fase decisiva con cuatro competidores

Los candidatos más fuertes a dirigir el Senado. ( ILUSTRACIÓN: XIMENA LECONA )

Para el Senado, el 16 de agosto no es solo una fecha histórica; es un día que implica posibles movimientos en áreas como las vocerías, las comisiones y el propio bufete directivo, que este año tiene cuatro competidores principales que buscan dirigir el órgano congresual hasta el 2027.

Aunque los reglamentos del Senado y la Constitución dejan la responsabilidad de los cambios o ratificaciones en manos de los propios senadores, históricamente esa decisión ha recaído en las cúpulas que dirigen los partidos políticos y que los legisladores acatan "por línea".

Desde el 2023, el Senado ha estado dirigido por el representante de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, quien, en palabras de los propios congresistas, ha encabezado una buena gestión, pero a quien le pisan los talones otros legisladores que buscan ocupar su puesto, argumentando la "alternabilidad" en el Congreso.

Aun así, el presidente del Senado busca repetir en el cargo por un año más, apoyado en la valoración de otros senadores y del propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien en varias declaraciones públicas ha dicho que trabaja en "sinergia y armonía" con De los Santos.

Antes de ser presidente del Senado, el representante de Sánchez Ramírez dirigió los trabajos de evaluación y las entrevistas para escoger al actual pleno de la Junta Central Electoral (JCE), que encabeza Román Jáquez.

Cuando llegó a la presidencia del Senado, en el 2023, sustituyó en el cargo a Eduardo Estrella, quien dirigió la Cámara Alta desde el 2020.

Aquella vez, los senadores pedían que la cámara alta esté dirigida por un legislador meramente del oficialismo y no por un aliado, como ocurría con Estrella, que pertenece al partido Dominicanos por el Cambio.

Más candidatos

Aunque De los Santos busca continuar al frente del Senado por otro año, uno de los que le pisa los talones es Alexis Victoria Yeb, el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, quien ya acumula dos períodos como legislador en la Cámara Alta.

Victoria Yeb sustenta sus aspiraciones en una carta firmada por otros 16 senadores, en la que piden al Partido Revolucionario Moderno (PRM) aplicar "la alternabilidad" en la presidencia del Senado.

Entre los senadores que firmaron la carta figuran el vocero Moisés Ayala, Guillermo Lama y otros legisladores que sostienen que la democracia se fortalece con los cambios y que, por tanto, el Senado debe estar abierto a renovar a sus actuales directivos a partir del 16 de agosto.

Aunque en años anteriores Victoria Yeb también buscó la presidencia del Senado, sus aspiraciones no tenían el arraigo ni el apoyo con que cuentan actualmente.

En este periodo legislativo, Victoria Yeb preside la comisión permanente de Industria y Comercio.

Apelan a la experiencia

Otro competidor por la presidencia del Senado es Santiago Zorrilla, representante de El Seibo, quien apela a su experiencia en el Congreso para dirigir la Cámara Alta.

El legislador ya conoce el manejo del bufete directivo porque fue vicepresidente del Senado desde el 2020 hasta el 2023, y ahora busca pasar a dirigir el órgano congresual, escudado en los años que tiene como congresista.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones, Zorrilla dijo sin cortapisas que merece el puesto porque, en el 2020, cuando el PRM tomó el control de ambas cámaras legislativas, él fue el único senador que repitió en su cargo y que, por tanto, le correspondía dirigir el órgano por su experiencia en un Senado donde él era minoría cuando el PRM fue oposición.

"Si es por años aquí, soy yo quien me lo merezco porque en el 2020 solo quedé yo como senador cuando la hoy oposición dejó de tener el control y lo obtuvo el PRM", explicó.

Actualmente, Zorrilla preside la comisión de Asuntos Energéticos del Senado y presidió una fugaz comisión especial para estudiar las modificaciones al Código Penal que recibía el órgano.

Otro que apela a la experiencia para dirigir el Senado es Julito Fulcar, representante de Peravia. El legislador, que proviene del ámbito educativo, cursa su primer período como senador, pero ya acumula años de experiencia congresual como diputado.

Él, al igual que Zorrilla, alega que su recorrido como legislador lo hace merecedor de la presidencia del Senado, ya que fue diputado durante varios períodos antes de pasar a la Cámara Alta.

En la actualidad, Fulcar preside la comisión de Educación del Senado.

Nada definido

Aunque la competencia está abierta, el PRM aún no ha fijado una fecha para reunirse y recomendar a los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, que deberán ser ratificados o renovados por mayoría de votos en la sesión reglamentaria del 16 de agosto.

A diferencia de lo que sucede en el Senado, en la Cámara de Diputados se da por hecho que Alfredo Pacheco continúe al frente del órgano por un año más, cargo que ha ocupado durante los últimos seis años sin ningún competidor.