De los proyectos de ley aprobados en un año por el Congreso, solo 58 fueron promulgados

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante su rendición de cuentas el miércoles 26 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rindieron cuentas ayer miércoles de la labor legislativa del último año destacando miles de horas de trabajo, centenares de sesiones e iniciativas aprobadas.

Sin embargo, pese al volumen de proyectos conocidos por ambas cámaras, solo 58 leyes completaron el proceso legislativo al ser promulgadas por el presidente Luis Abinader.

Durante la rendición de cuentas, el Senado informó que recibió 765 iniciativas y aprobó 416, de las cuales 122 correspondieron a proyectos de ley. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó 1,173 iniciativas, de las que 46 fueron proyectos de ley.

No obstante, la producción legislativa que culminó con la entrada en vigor de nuevas normas quedó reflejada en 58 leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas reformas como la Ley de Contrataciones Públicas, el Código Procesal Penal, la creación del Ministerio de Justicia, la Ley de Bien de Familia, la Ley de Inteligencia (DNI), la Ley de Alertas RD para desaparecidos y otras iniciativas de alcance institucional.

Modificaciones al Código Penal

En el grupo de proyectos de ley aprobados se mencionó la normativa que modificó algunos artículos del nuevo Código Penal que, tras cursar solo unos días en el Congreso, fue aprobada por mayoría de votos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la aprobación del nuevo Código Penal frente a las críticas de que la iniciativa fue sancionada de manera apresurada.

De los Santos rechazó los señalamientos que calificaron el proyecto como "sancochado" y sostuvo que la reforma original, aprobada hace un año, acumuló cerca de tres décadas de discusión en el Congreso Nacional.

"Se nos ha acusado de sancochar ese proyecto, de aprobarlo sin los estudios necesarios, pero ese proyecto lleva tres décadas en el Congreso", expresó.

El senador afirmó que algunos de los legisladores que participaron en la discusión "aún no habían nacido" cuando la iniciativa llegó al Congreso, como forma de enfatizar el tiempo que permaneció pendiente de aprobación.

Horas de trabajo

Además de las leyes, gran parte de la actividad legislativa estuvo compuesta por resoluciones aprobatorias de acuerdos internacionales, declaraciones conmemorativas, reconocimientos y otros actos propios de la función congresual, que forman parte del volumen de iniciativas tramitadas durante la legislatura.

En su rendición de cuentas, Ricardo de los Santos sostuvo que el Senado celebró las 60 sesiones ordinarias convocadas y atribuyó los resultados de las aprobaciones al consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas.

Pacheco, en tanto, destacó las más de 1,200 horas de trabajo desarrolladas por la Cámara de Diputados y aseguró que esas labores permitieron transformar las necesidades identificadas en propuestas legislativas.

Ambos coincidieron en presentar el período recién concluido como uno de los de "mayor actividad del Congreso Nacional".