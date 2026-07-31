El Congreso carga con diez años de intentos fallidos sin regular la venta de alcohol

El horario de ventas de bebida de alcohol en RD está regulado por decreto. ( FUENTE EXTERNA )

La exhortación del Tribunal Constitucional al Congreso Nacional para que legisle sobre la venta de bebidas alcohólicas en horario nocturno llega después de una década de intentos fallidos en el Poder Legislativo ya que, desde el 2016, varios senadores han sometido al menos cinco iniciativas distintas sobre el tema, pero ninguna ha sido convertida en ley.

El primer intento identificado en los registros del Senado fue depositado el 27 de enero de 2016 por el entonces senador Adriano de Jesús Sánchez Roa. La iniciativa proponía una ley que obligaba a obtener una licencia del Ministerio de Interior y Policía para vender alcohol, limitaba las áreas destinadas al consumo dentro de los establecimientos, fijaba un horario de venta de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche todos los días y prohibía la venta a menores de edad.

Aquel proyecto fue reintroducido en 2017, 2018 y 2019, pero terminó perimiendo todos los años sin ser aprobado.

Ese mismo año, el 17 de octubre de 2016, el entonces senador Prim Pujals sometió un proyecto distinto que buscaba prohibir la instalación y permanencia de colmadones, bares, centros nocturnos, discotecas, bancas de apuestas y otros establecimientos donde se expendieran bebidas alcohólicas dentro de un radio de 500 metros de escuelas, colegios, liceos y universidades.

La propuesta contemplaba penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 300,000 pesos para quienes violaran la disposición, pero tampoco prosperó en el Congreso.

Periodo del 2020 en adelante

El 17 de agosto de 2020, el senador Santiago Zorrilla presentó una nueva versión de la ley para el control del expendio, suministro y consumo de bebidas alcohólicas.

Entre sus disposiciones figuraban la obligatoriedad de una licencia para vender alcohol, la prohibición de vender bebidas a personas en estado de embriaguez y a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en servicio, además de impedir la instalación de negocios de expendio a menos de 50 metros de viviendas.

La iniciativa tampoco fue aprobada y volvió a depositarse consecutivamente en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, sin éxito.

En 2025 surgieron dos nuevas propuestas. El 18 de marzo, la senadora Aracelis Villanueva sometió un proyecto que nunca avanzó para regular el expendio de bebidas alcohólicas que establecía horarios de venta hasta las 12:00 de la medianoche de lunes a jueves y hasta las 3:00 de la madrugada los fines de semana.

Para las zonas turísticas proponía extender el horario hasta la 1:00 de la madrugada entre semana y hasta las 3:00 de la madrugada los sábados y domingos, dejando fuera de esas restricciones los establecimientos ubicados dentro de hoteles. Además, contemplaba multas y la suspensión de licencias para quienes incumplieran la normativa.

Poco más de un mes después, el 21 de abril de 2025, el senador Pedro Tineo presentó otro proyecto de ley para el control de bebidas alcohólicas. La propuesta también fijaba un horario límite de venta hasta las 12:00 de la medianoche y fue reintroducida en 2026. Al igual que las iniciativas anteriores, tampoco fue convertida en ley.

Una nueva ley

La exhortación para crear una ley que regule el horario de venta de alcohol fue hecha en la sentencia TC/0689/26, en la que el alto tribunal declaró inconstitucional el decreto 308-06, emitido en 2006 por el Poder Ejecutivo para restringir los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión.

Aunque anuló la disposición por carecer de respaldo legal bajo la Constitución vigente, el TC decidió mantenerla en vigor durante dos años para evitar un vacío jurídico, un tiempo en el que pidió al Congreso aprobar una legislación sobre la materia.