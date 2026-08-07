El Congreso estudia crear nuevas provincias llamadas Santa Lucía y Matías Ramón Mella

Ambos proyectos deben ser estudiados en el Congreso antes de ser una ley definitiva. ( DARE COLLADO )

Dos iniciativas legislativas depositadas en el Congreso Nacional plantean la creación de nuevas provincias en la República Dominicana. Una propone convertir al municipio Las Matas de Farfán en la provincia Santa Lucía, mientras la otra busca crear la provincia Matías Ramón Mella mediante la división de la actual provincia Santo Domingo.

La primera iniciativa, sometida por el senador de San Juan, Félix Bautista, propone elevar el municipio Las Matas de Farfán a la categoría de provincia con el nombre de Santa Lucía.

Según el proyecto, esta nueva demarcación estaría conformada por los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, incluyendo sus respectivos distritos municipales.

El municipio cabecera sería Las Matas de Farfán. A diferencia de la iniciativa sobre Santo Domingo, este proyecto fija que las autoridades de la eventual provincia serían elegidas en las elecciones de 2028.

El proyecto del senador Bautista argumenta que Las Matas de Farfán reúne las condiciones para convertirse en provincia por su extensión territorial, su producción agrícola, su actividad ganadera y comercial, así como por su potencial turístico, destacando las Cuevas de Catanamatías y sus tradicionales fiestas patronales.

También cita datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, según los cuales el municipio cuenta con 48,179 habitantes, y sostiene que sus residentes demandan una mayor representación política y administrativa.

La propuesta establece que la provincia Santa Lucía estaría integrada por Las Matas de Farfán, con los distritos municipales Matayaya y Carrera de Yeguas; El Cercado, con Batista y Derrumbadero; y Vallejuelo, con Jorgillo y Capulín.

Asimismo, delimita su territorio con Elías Piña al norte y oeste, Bahoruco al sur y el distrito municipal Pedro Corto al este.

Matías Ramón Mella

La segunda iniciativa propone crear la provincia Matías Ramón Mella, segregando parte del territorio de la provincia Santo Domingo. El proyecto es autoría del diputado perremeísta Abelardo Rutinel y fue firmado por otros 51 legisladores de distintos partidos.

De acuerdo con el proyecto, la nueva provincia estaría integrada por los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, junto con sus respectivos distritos municipales.

Además, establece que Santo Domingo Oeste sería el municipio cabecera y sede de la gobernación provincial. La propuesta también dispone elevar el distrito municipal La Victoria a la categoría de municipio.

Los cambios en Santo Domingo

Entre las motivaciones expuestas por los proponentes figura que la provincia Santo Domingo, creada en 2001, ha experimentado importantes transformaciones demográficas y urbanísticas, lo que, según el documento, dificulta la prestación eficiente de los servicios públicos debido a su extensión territorial.

También argumenta que los habitantes de municipios como Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand deben recorrer largas distancias para acceder al municipio cabecera de la provincia.

Asimismo, resalta que el territorio propuesto cuenta con infraestructura económica, de transporte, salud y justicia suficiente para sustentar su conversión en provincia.

Proyectos bajo estudio Ambos proyectos serán analizados en comisiones a partir del 16 de agosto, cuando comience la próxima legislatura congresual. Hasta el momento, las iniciativas constituyen propuestas legislativas y no implican la creación inmediata de nuevas provincias, ya que aún no han sido aprobadas por ambas cámaras congresuales ni promulgadas por el Poder Ejecutivo.