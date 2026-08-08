¿Qué tanto cambiaría el mapa político si se crean las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella?

Mapa de la República Dominicana que muestra cómo quedarían ubicadas las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella. ( ILUSTRACIÓN: DIARIO LIBRE/HENRY HIDALGO )

La posible creación de las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella, planteada en dos proyectos de ley en el Congreso Nacional, no solo modificaría la división política del territorio dominicano, sino que también alteraría el orden de las provincias con mayor superficie del país.

Las iniciativas proponen segregar territorios que actualmente pertenecen a San Juan y Santo Domingo para conformar las dos nuevas demarcaciones. En ese sentido, Santa Lucía (que ocuparía el territorio de Las Matas de Farfán), tendría 1,122.80 kilómetros cuadrados, mientras que Matías Ramón Mella ocuparía 709 kilómetros cuadrados de la República Dominicana.

En conjunto, las dos nuevas provincias representarían 1,831.80 kilómetros cuadrados que actualmente forman parte de otras dos y supondría una redistribución de la superficie del territorio nacional.

San Juan dejaría de ser la provincia más grande

Uno de los principales cambios que produciría, si se aprueba el proyecto de Santa Lucía, estaría en el ranking de las provincias con mayor superficie.

Actualmente, según los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, San Juan tiene 3,359.44 kilómetros cuadrados, lo que la posiciona como la provincia más extensa del país.

Sin embargo, el proyecto plantea convertir en la nueva provincia Santa Lucía a los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, junto con sus respectivos distritos municipales.

El territorio que conformaría Santa Lucía suma 1,122.80 kilómetros cuadrados. Si se concreta la segregación planteada, San Juan quedaría con 2,236.64 kilómetros cuadrados.

Con esa reducción, San Juan dejaría de ocupar el primer lugar entre las provincias de mayor superficie y pasaría al cuarto puesto.

La provincia más grande entonces sería La Altagracia, con 2,997.18 kilómetros cuadrados, seguida por Azua, con 2,670.07 kilómetros cuadrados y Monte Plata, con 2,619.25 kilómetros cuadrados.

¿Qué territorio se convertiría en Santa Lucía?

El proyecto presentado por el senador de San Juan, Félix Bautista, plantea elevar a provincia al municipio Las Matas de Farfán, que tendría el nombre de Santa Lucía.

La nueva provincia estaría integrada por Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, incluyendo sus distritos municipales.

En el documento, el senador argumenta que Las Matas de Farfán reúne condiciones para ser elevada a provincia por su extensión territorial, producción agrícola, actividad ganadera y comercial, además de su potencial turístico. Entre los atractivos mencionados están las Cuevas de Catanamatías y sus fiestas patronales.

Santo Domingo también cambiaría de tamaño

El segundo proyecto plantea la creación de la provincia Matías Ramón Mella a partir de una segregación de la actual provincia Santo Domingo.

La iniciativa fue introducida por el diputado perremeísta Abelardo Rutinel y fue firmada por otros 51 legisladores de distintos partidos. La idea, sin embargo, no es nueva. En 2021, su tío Tonty Rutinel, planteó el proyecto ante la Cámara de Diputados.

El proyecto plantea incorporar a la nueva provincia los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, con sus respectivos distritos municipales.

De acuerdo con las superficies utilizadas en el análisis, el territorio de Matías Ramón Mella tendría 709 kilómetros cuadrados.

La provincia Santo Domingo tiene actualmente 1,304.82 kilómetros cuadrados. Con la segregación planteada, solo conservaría 595.82 kilómetros cuadrados.

Esto significa que, en términos territoriales, la nueva Matías Ramón Mella sería más extensa que la provincia Santo Domingo.

¿Por qué proponen dividir Santo Domingo? El proyecto argumenta que la provincia Santo Domingo, creada en 2001, ha experimentado transformaciones demográficas, socioeconómicas y urbanísticas que hacen necesaria una adecuación de su organización territorial.

Un mapa con 33 provincias y el DN

De aprobarse ambas iniciativas en los términos planteados, el país pasaría a tener 33 provincias, en lugar de las 31 actuales, además del Distrito Nacional.

Los dos proyectos constituyen propuestas legislativas y no significan que las nuevas provincias hayan sido creadas.

Las iniciativas serán estudiadas en comisiones a partir del 16 de agosto, cuando comience la nueva legislatura congresual. Para convertirse en leyes deberán completar el proceso legislativo correspondiente, ser aprobadas por las cámaras del Congreso Nacional y posteriormente ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.