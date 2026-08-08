Crear dos nuevas provincias en el país generaría más gasto público, advierte experto

El experto en asuntos municipales, Waldys Taveras, cuestionó la posible creación de las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella, planteadas en dos proyectos de ley que reposan en el Congreso Nacional, debido a que, a su juicio, implicarían un aumento en el gasto presupuestario del Estado.

El municipalista considera que estas nuevas demarcaciones generarían más cargos y estructuras burocráticas y no representarían una mejora en la prestación de servicios a los ciudadanos.

"No tienen razón de ser (...) van a generar a la ciudadanía un mayor gasto presupuestario. Yo creo que este país no aguanta más burocracia estatal grande, mala y cara, expresó el experto a reporteros de Diario Libre.

En ese sentido, señaló que la creación de las dos nuevas provincias supondría la incorporación de nuevas autoridades y posiciones políticas, entre ellas senadores, diputados o gobernadores.

Sin impacto ciudadano

Taveras agregó que la creación de las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella tampoco tendría sentido si el argumento es garantizar una mejor gestión de servicios para los ciudadanos.

Explicó que el Estado existe esencialmente para prestar servicios fundamentales a la población, como agua, electricidad, salud, educación y seguridad ciudadana, los cuales son gestionados directamente por el Gobierno central a través de diferentes instituciones.

"En 48 mil kilómetros, todo el que necesita algo va al ministerio o a la regional del ministerio", sostuvo.

En ese sentido, Waldys Taveras también cuestionó las funciones atribuidas a los gobernadores provinciales, al considerar que estos no desempeñan una función directa en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Asimismo, agregó que sus atribuciones actuales carecen de sentido dentro del Estado.

"La ley que crea a los gobernadores no tiene ningún sentido, porque es una ley trujillista, que lo único que dice es que el gobernador tiene que rendirle al secretario de Interior y Policía la información sobre cualquier persona que atente contra la seguridad, que hable mal del Gobierno o de los funcionarios. Después, no tiene ningún sentido", precisó.

Origen de las propuestas

Entre las iniciativas legislativas depositadas en el Congreso Nacional para crear una nueva demarcación se encuentra la del senador de San Juan, Félix Bautista, quien propone elevar el municipio Las Matas de Farfán a la categoría de provincia con el nombre de Santa Lucía.

En el proyecto, el representante de la Fuerza del Pueblo en el Senado argumenta que Las Matas de Farfán reúne las condiciones para convertirse en provincia por su extensión territorial, su producción agrícola, su actividad ganadera y comercial, así como por su potencial turístico.

La propuesta establece que la nueva demarcación estaría conformada por los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, incluyendo sus respectivos distritos municipales.

Mientras tanto, la iniciativa que propone crear la provincia Matías Ramón Mella es del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abelardo Rutinel, aunque también fue firmada por otros 51 legisladores de distintos partidos.

La propuesta busca segregar parte del territorio de Santo Domingo, ante el crecimiento sostenido que se ha registrado en la demarcación. Según el proyecto, la ciudad capital ha experimentado importantes transformaciones demográficas y urbanísticas que han dificultado la prestación eficiente de los servicios públicos debido a su extensión territorial.

Otra de las motivaciones de la iniciativa es que los habitantes de municipios como Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand deben recorrer largas distancias para acceder al municipio cabecera de la provincia.

De acuerdo con el proyecto, la nueva provincia estaría integrada por los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, junto con sus respectivos distritos municipales.