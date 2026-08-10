Los diputados acumulan ausencias consecutivas en las sesiones sin control disciplinario

Sesión de la Cámara de Diputados del 14 de julio del 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Durante la legislatura que concluyó el pasado 26 de julio, las ausencias de los diputados a las sesiones de la Cámara no solo se acumularon, sino que en varios casos formaron largas rachas de inasistencias consecutivas registradas con excusa, pese a que el reglamento del órgano congresual establece un procedimiento específico cuando éstas alcanzan la cuarta consecutiva.

Una revisión hecha por Diario Libre a los registros de asistencia correspondientes al período comprendido entre el 27 de febrero y el 24 de julio de este 2026 identificó 37 sesiones registradas, en las que se contabilizaron las ausencias de los legisladores.

El conteo coloca a Aquiles Leonel Ledesma como el diputado con mayor cantidad de ausencias, con 32, seguido por Norberto Rodríguez, con 15; Jacobo Ramos y Mery Antonia Mercado, con 13 cada uno y Carlos José Gil, con 12.

Pero el principal hallazgo está en las rachas de ausencias con excusa. Ledesma, además de encabezar el número total de inasistencias, acumuló una secuencia de 11 sesiones consecutivas a las que no asistió y presentó excusa, mientras que Mery Antonia Mercado registró otra de las más prolongadas, con nueve sesiones consecutivas presentando excusas.

Lo que dice el reglamento

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que, a partir de la cuarta excusa consecutiva, estas deben ser remitidas al Consejo de Disciplina para su ponderación, validación y posible sanción.

Sin embargo, una revisión del Sistema de Información Legislativa muestra que el Consejo de Disciplina no tiene quien lo dirija y no registra ninguna reunión en lo que va del cuatrienio legislativo iniciado en agosto de 2024.

El análisis de los registros de asistencia permite identificar a 11 diputados con rachas de al menos cinco sesiones consecutivas con excusa, por lo que todos ellos superaron el umbral de cuatro excusas consecutivas establecido en el reglamento.

Durante las sesiones, la Cámara Baja se limita a identificar a los legisladores que presentaron excusas, pero las razones específicas de esas ausencias no son detalladas durante el pase de lista, por lo que el registro permite determinar cuáles ausencias fueron consignadas con excusa, pero no establece el motivo de cada una.

El reglamento también establece, en su artículo 59, que la asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno es obligatoria y que los congresistas deben registrar una asistencia mayor o igual al 80 % de los encuentros.

Cuando un legislador no asiste por una circunstancia que justifique su ausencia, debe notificarlo a la Presidencia por medio de la Secretaría General Legislativa. Si no existe constancia de ese aviso, la ausencia se considera injustificada.

La sesión con más ausencias

El mayor número de ausencias en la Cámara de Diputados se produjo el sábado 18 de julio, cuando 37 diputados no asistieron a la sesión convocada.

Ese día, el órgano congresual celebró una sesión extraordinaria para conocer y votar en primera lectura un proyecto con más de 40 cambios a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.

El segundo registro con más ausencias corresponde al 29 de abril, con 31 diputados, mientras que el tercero fue el 20 de mayo, con 26 inasistentes.

Un patrón de ausencias consecutivas Los registros revisados muestran así un patrón que va más allá de identificar a los legisladores con mayor número de inasistencias: hay diputados que acumularon extensas secuencias de ausencias durante sesiones consecutivas, aunque estas aparezcan registradas con excusa, mientras el propio Reglamento establece un mecanismo de revisión a partir de la cuarta consecutiva.Aparte de su salario de 320,000 pesos mensuales, los diputados reciben una remuneración extra por asistir a los trabajos de las sesiones y las comisiones.