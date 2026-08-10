Fuerza del Pueblo escoge sus voceros en el Congreso para el período 2026-2027

Edward Espiritusanto y Omar Fernández, prestan juramento como encargados de la vocería en el Senado ante el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Fuerza del Pueblo escogió a José David Báez Reinoso como nuevo vocero de su bloque en la Cámara de Diputados y ratificó a Eduardo Espiritusanto como representante de la organización en el Senado de la República para el período legislativo 2026-2027.

La decisión fue adoptada por consenso durante una reunión celebrada este lunes, en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en la que también fueron definidos los demás integrantes de los bufetes directivos de ambos bloques legislativos.

En la Cámara de Diputados, Báez Reinoso estará acompañado por el legislador de San Juan, Mélido Mercedes Castillo, como vicevocero, y por Rafaela González González, diputada de la provincia Santo Domingo, quien ocupará la secretaría.

Mientras, en el Senado la Fuerza del Pueblo decidió mantener sin cambios su actual dirección. Espiritusanto, senador por La Romana, continuará como vocero; Félix Bautista, representante de San Juan, seguirá como vicevocero, y Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, permanecerá como secretario.

Los nuevos voceros

Tras asumir la vocería de los diputados, José David Báez agradeció la confianza de sus compañeros y reconoció la labor desarrollada por la dirección saliente, encabezada por Rafael Castillo.

El legislador consideró que el hecho de haber sido escogido por unanimidad refleja la unidad existente dentro del bloque opositor y afirmó que la nueva dirección trabajará de manera coordinada para fortalecer su presencia en el Congreso.

Báez dijo que procurará convertir al bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo en la "maquinaria combatiente" que, a su juicio, necesita la organización para ganar respaldo entre los ciudadanos y avanzar hacia la meta de conquistar el Poder Ejecutivo en las elecciones de 2028.

De su lado, Eduardo Espiritusanto agradeció la decisión de sus compañeros de mantenerlo al frente del bloque de senadores y aseguró que continuará ejerciendo una oposición firme frente al partido de gobierno.

"Esperamos poder hacer el trabajo para el cual he sido elegido", expresó el senador por La Romana, quien sostuvo que la labor de los legisladores debe estar orientada a contribuir con el propósito de que la Fuerza del Pueblo llegue al Palacio Nacional en 2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-10-at-44422-pm-281bd0bd.jpeg José David Báez Reinoso, nuevo vocero en la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo. Le toma el juramento el miembro de la Dirección Política Rafael Alburquerque. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

Un proceso marcado por el consenso

La selección de los nuevos bufetes estuvo dirigida por Franklin Rodríguez, secretario de Asuntos Legislativos de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Dirección Política.

Mediante una nota de prensa, Rodríguez destacó el ambiente de unidad y consenso durante el proceso y agradeció el trabajo realizado por la dirección saliente del bloque de diputados, integrada por Rafael Castillo, como vocero; Carlos de Pérez, como vicevocero, y Dulce Rojas, como secretaria.

También reconoció la gestión de Henry Merán como anterior secretario de Asuntos Legislativos de la organización.

La comunicación mediante la cual los diputados informaron a la dirección de la Fuerza del Pueblo sobre el consenso alcanzado fue leída por Carlos de Pérez.

Mientras que Omar Fernández dio lectura a la comunicación de los senadores dirigida al presidente de la organización, Leonel Fernández, en la que notificaron su decisión unánime de mantener la actual dirección del bloque.