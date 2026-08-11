Estudian ley para sacar los restos de Pedro Santana del Panteón de la Patria

Pedro Santana. ( IMAGEN PUBLICADA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN EN INSTAGRAM )

Una iniciativa depositada en la Cámara de Diputados propone retirar del Panteón de la Patria los restos del exmandatario dominicano Pedro Santana y trasladarlos nuevamente al lugar donde se encontraban antes de su ingreso al mausoleo nacional.

El proyecto de ley fue presentado por la diputada por la provincia María Trinidad Sánchez, Sonia Núñez Espino, quien propone de los restos de Santana y, en su defecto, que estos sean devueltos a su anterior lugar de descanso.

La propuesta fundamenta su planteamiento en una serie de consideraciones históricas sobre las actuaciones de Santana durante los primeros años de la República Dominicana y sostiene que su permanencia en el Panteón de la Patria resulta contradictoria con el propósito para el cual fue establecido ese espacio.

Cuestionamientos a la presencia de Santana en el Panteón

Entre los argumentos expuestos, la iniciativa indica que Pedro Santana, tras un golpe de Estado contra el presidente Francisco del Rosario Sánchez, asumió el poder y se proclamó presidente de la Junta Gubernativa.

También señala que posteriormente puso en el exilio a Francisco del Rosario Sánchez, a quien identifica como opositor del régimen de Santana, y que modificó la Constitución para ampliar sus poderes dictatoriales.

El documento menciona, además, el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, a quien identifica como Madre de la Patria, junto a su hermano Andrés Sánchez y otros patriotas, acusados de conspirar contra el gobierno de Santana. La propuesta califica este hecho como "el primer crimen político".

Asimismo, recuerda el fusilamiento, el 27 de diciembre de 1847, de los generales independentistas José Joaquín Puello y su hermano Gabino Puello, a quienes, según el proyecto, Santana acusó de manera falsa de encabezar una conspiración para derrocar su gobierno.

La iniciativa también señala que en julio de 1858 Santana ejecutó un golpe de Estado en Santiago de los Caballeros contra el gobierno constitucional del Cibao, encabezado por José Desiderio Valverde, y que posteriormente obligó y presionó la salida de Buenaventura Báez.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la anexión de la República Dominicana a España. Según la pieza propuesta, Santana proclamó en 1861 la citada anexión, lo que provocó que el país volviera a ser colonia española, apenas 17 años después de la independencia de 1844.

La contradicción

La propuesta toma como referencia la Ley 4463, promulgada en junio de 1956, que reserva y consagra el Templo de San Ignacio de Loyola, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo, como Panteón de la Patria.

Según el proyecto, ese espacio tiene como objetivo principal servir como mausoleo solemne para preservar los restos mortales de héroes y ciudadanos ilustres de la República Dominicana, entre ellos los Padres de la Patria, María Trinidad Sánchez y otras figuras nacionales.

A partir de ese propósito, la iniciativa considera "contradictorio" que los restos de Santana permanezcan allí junto a figuras históricas e independentistas "porque el propio exmandatario ordenó la muerte de algunas de ellas".

El documento califica como "incoherente y antipatriótico" que los restos de Santana permanezcan junto a figuras que, de acuerdo con sus argumentos, fueron víctimas de decisiones tomadas por el exmandatario.

Para ejecutar el proceso de traslado, el proyecto plantea la creación de una comisión integrada por el ministro de Cultura, el ministro de Defensa, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y el presidente de la Academia de Historia.

Uno de los aspectos de la propuesta lo contiene el artículo seis, que plantea derogar el decreto 1383 de 1975, mediante el que el entonces presidente Joaquín Balaguer dispuso el traslado de los restos del exmandatario Pedro Santana al Panteón de la Patria.

Un reclamo viejo

El reclamo para retirar a Pedro Santana del Panteón de la Patria fuesostenido durante años por sectores vinculados al estudio y la defensa de la historia dominicana. El Instituto Duartiano se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido.

En agosto de 2024, su presidente, Wilson Gómez Ramírez, volvió a pedir al Poder Ejecutivo que derogara el decreto que permitió la inhumación de los restos de Santana en el Panteón, al considerar que ese espacio está reservado para dominicanos de "gloria impoluta" y que la presencia del exmandatario constituye una "vergüenza" y una "afrenta".

Un año después, en agosto de 2025, Gómez Ramírez reiteró el reclamo y planteó que los restos fueran retornados a la fosa de la parroquia Santa Cruz de El Seibo, de donde fueron trasladados en 1978.

El Instituto Duartiano sostiene que los actos atribuidos a Santana, entre ellos ejecuciones, atropellos y la anexión a España, justifican la remoción de sus cenizas del Panteón.

El historiador Roberto Cassá, entonces director del Archivo General de la Nación, también planteó públicamente el retiro de los restos y su regreso a El Seibo. En 2017, su propuesta recibió el respaldo de historiadores, ciudadanos y del propio Instituto Duartiano.

Cassá sostuvo que Santana no debía permanecer en el Panteón y que sus restos debían ser llevados a El Seibo, donde permanecieron durante décadas.

Más recientemente, en febrero de 2026, el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara retomó públicamente el reclamo y pidió al presidente Luis Abinader disponer el traslado de los restos a El Seibo, donde propuso que se levante un monumento.

Ray Guevara calificó el retiro como una deuda histórica con Juan Pablo Duarte y afirmó que quien tome esa decisión "se casará con la gloria".