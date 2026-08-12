Senadores presentaron aluvión de 103 excusas para faltar a sesiones

Sesión de los senadores del lunes 20 de julio del 2026. ( IMAGEN PUBLICADA EN LA CUENTA DE X DEL SENADO )

Los senadores acumularon 103 inasistencias con excusas durante las 26 sesiones celebradas en el período comprendido entre el 27 de febrero y el 26 de julio, correspondiente a la legislatura pasada, sin que ninguna de esas ausencias aparezca registrada como injustificada.

De acuerdo con una revisión hecha por Diario Libre a las actas de las sesiones, el mayor número de inasistencias en ese período corresponde al senador Félix Bautista, quien acumuló 11 excusas en las 26 sesiones examinadas. Le sigue Héctor Acosta, con 10 excusas, mientras que Ginette Bournigal registró ocho excusas.

En el extremo contrario, siete senadores aparecen con asistencia perfecta en las 26 sesiones revisadas. Se trata de Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Dagoberto Rodríguez, Antonio Marte, Odalis Rodríguez, María Mercedes Ortiz, Andrés Guillermo Lama y Daniel Rivera.

En la revisión también se encontró que ninguna de las 103 inasistencias aparece registrada como ausencia injustificada, lo que contrasta con el reglamento del Senado que establece tanto la obligación de asistir a las sesiones como un procedimiento específico para los casos en los que se envíen excusas reiteradas.

Revisar excusas

El artículo 63 del reglamento establece que los senadores están obligados a asistir puntualmente a las sesiones y a las reuniones de las comisiones, y que deben permanecer en ellas hasta su término, salvo autorización previa.

El artículo 64 establece, por su parte, que cuando un senador no pueda asistir a una sesión debe enviar una excusa escrita a través de la Secretaría General Legislativa.

El reglamento contempla siete situaciones como excusas legítimas: enfermedad o diligencias médicas, licencia concedida por el Pleno, duelo familiar u otro suceso análogo, representación oficial del Senado, situaciones familiares, eventos trascendentes en el ejercicio de la función de representación y causas de fuerza mayor.

Sin embargo, el párrafo dos del artículo 67 del reglamento del Senado establece que la reiteración prolongada de ausencias de senadores que presentan excusas podría llevar al presidente del Senado a apoderar a la Comisión Permanente de Ética para comprobar la justificación de las causas de esas ausencias.

No obstante, una revisión de las agendas semanales de las comisiones publicadas por el Senado para el período comprendido entre el 27 de febrero y el 26 de julio no registra reuniones de la Comisión Permanente de Ética durante la legislatura analizada, a pesar de que hay senadores que presentan hasta 11 excusas.

La comisión es presidida por el senador Odalis Rafael Rodríguez, quien aparece, a su vez, entre los siete legisladores que tuvieron asistencia perfecta a las sesiones del Pleno.

Las razones no existen

Otro elemento encontrado durante la revisión de las sesiones es que, cuando se informa sobre los senadores que presentan excusas, se leen sus nombres, pero no las razones por las cuales se ausentan.

Esto impide conocer, a partir de la sesión, qué proporción de las 103 ausencias estuvo relacionada con asuntos médicos, representación oficial, situaciones familiares u otras de las causales contempladas en el reglamento.

La revisión de las actas y de las transmisiones permite identificar quiénes aparecen excusados, pero no ofrece en la lectura pública de las sesiones un desglose de las razones de cada ausencia.

La sesión con más excusas

El mayor número de inasistencias justificadas se registró en la sesión del viernes 12 de junio, cuando fueron contabilizadas 10 excusas, según el acta correspondiente.

Ese día fue conformada de manera expedita una comisión bicameral encargada de estudiar el plan fiscal y anticrisis presentado por el Gobierno, una iniciativa que posteriormente fue aprobada en aproximadamente una semana.

Al inicio de la sesión fueron leídos los nombres de cinco senadores que habían enviado excusas, pero el acta correspondiente terminó registrando 10 excusas.

El dato cero De las cifras examinadas hay un dato que sobresale tanto como las 103 excusas, ya que las actas registran cero ausencias injustificadas. En las 26 sesiones analizadas, todas las inasistencias identificadas fueron acompañadas por una excusa, lo que significa que ninguno de los senadores quedó dentro del supuesto de ausencia injustificada que activaría un régimen disciplinario en su contra. Al igual que en la Cámara de Diputados, los senadores devengan un salario de 320,000 pesos mensuales a los que se le agrega una remuneración extra por asistir a las sesiones y a las comisiones.