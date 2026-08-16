Alfredo Pacheco es juramentado por décima vez como presidente de la Cámara de Diputados

Alfredo Pacheco ha sido juramentado por décima vez como presidente de la Cámara de Diputados este domingo 16 de agosto 2026. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

El diputado Alfredo Pacheco fue juramentado por décima vez como presidente de la Cámara de Diputados para el año legislativo 2026-2027.

El reconocido legislador estará acompañado por Dharuelly D'Aza en la vicepresidencia; Julio Emil Durán Rodríguez y Leyvi Bautista, como secretarios.

Pacheco informó que la nueva legislatura viene cargada con numerosos proyectos, entre los que citó el Código de Trabajo, la modificación a la Ley de Seguridad Social y la ley que regularía los medios digitales.

Proyectos legislativos

También mencionó la actualización del Código Civil, el proyecto de Ley de Agua o la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas.

Al iniciar la sesión extraordinaria, el legislador dedicó parte de su discurso a exaltar la labor de los exdiputados Andrés Matos (Licho) y Jorge Frías.

También anunció un nuevo sistema de validación electrónica para la votación, ajustado a las nuevas tecnologías, debido a que el actual ya se encuentra obsoleto.

Informó que una empresa, que no identificó y que dijo goza de gran prestigio, se encargará de ese proceso.

Manifestó que también habrá cambios en el hemiciclo para adecuarlo y crear un espacio para los funcionarios que sean invitados por los legisladores.

Senado y productividad

También en el Senado repite por cuarta ocasión el senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, quien fue escogido mediante una plancha única votada por 30 colegas, a los que llamó a seguir trabajando unidos para mantener los niveles de productividad que han mantenido, destacando que uno de los logros de la recién finalizada legislatura fue el nuevo Código Penal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-111421-am-1-482f905f.jpeg Ricardo de los Santos fue escogido como presidente del Senado de la República mediante una plancha única votada por 30 colegas. (DL/JOLIVER BRITO)

"Podemos decir que en los últimos años el Congreso Nacional ha roto todos los récords habidos y por haber en materia de productividad y eso no lo hace el presidente del Senado; eso lo hacemos los 32 senadores", dijo De los Santos.

Dijo que, al iniciarse la legislatura, los senadores están dispuestos a seguir trabajando para que la República Dominicana siga en desarrollo.