El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, calificó de "difícil" para los dominicanos el segundo año del actual mandato del presidente Luis Abinader.

El congresista señaló que el deterioro de los servicios públicos, el aumento de la inflación y la inseguridad ciudadana se encuentran entre las principales preocupaciones de la población, que, según afirmó, no observa acciones concretas del Gobierno para enfrentar estas problemáticas.

Raposo cuestionó la calidad de los servicios públicos y puso como ejemplo la situación del Metro de Santo Domingo, debido a las interrupciones que registra y a la falta de información oportuna para los usuarios.

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También se refirió a los apagones, que, según indicó, forman parte de la cotidianidad de los dominicanos, pese a que los usuarios pagan elevadas tarifas eléctricas y, en muchos casos, no reciben el servicio de manera continua.

El diputado del PRD citó además el alto costo de la vida como otra de las dificultades que afectan a la población. Sostuvo que esta situación se ha agravado durante este año con el aumento de la inflación, sin que, a su juicio, el Gobierno haya ofrecido respuestas efectivas.

En cuanto a la seguridad ciudadana, Raposo afirmó que, pese a las inversiones realizadas por el Gobierno, la percepción de la población es que las estrategias implementadas han sido "ineficaces y desacertadas".

Inseguridad ciudadana

El legislador sostuvo que el "aumento de la delincuencia" mantiene preocupada a la ciudadanía y demandó acciones más efectivas para enfrentar los problemas que, según afirmó, afectan actualmente a los dominicanos.