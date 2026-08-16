Ricardo de los Santos llama a "seguir avanzando" tras ser juramentado por cuarto año en el Senado

Ricardo de los Santos asume por cuarto año consecutivo la presidencia del Senado de la República. ( SENADO DE LA REPÚBLICA. )

Ricardo de los Santos fue juramentado este domingo 16 de agosto, Día de la Restauración, para un nuevo período como presidente del Senado de la República, cargo que ocupará por cuarto año consecutivo, desde donde llamó a los legisladores a mantener el trabajo en equipo y "seguir avanzando" en la agenda legislativa nacional.

De los Santos agradeció a Dios, al presidente Luis Abinader, a la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a los 31 senadores que lo han acompañado durante los últimos tres años y que nuevamente respaldaron su continuidad en la presidencia del Senado.

"Quiero agradecer infinitamente a los 31 senadores que me han acompañado a lo largo de estos tres años que hoy cumplimos como presidente del Senado y que hoy asumimos nueva vez la responsabilidad para dirigir el Senado de la República por un año más", expresó durante su discurso tras ser juramentado.

También dedicó palabras de agradecimiento a su familia, a la provincia Sánchez Ramírez y al pueblo dominicano por la confianza depositada en su gestión.

Defiende productividad del Congreso

Durante su discurso, De los Santos defendió el trabajo realizado por el Congreso Nacional durante los últimos años y afirmó que la actual legislatura debe mantener los niveles de productividad alcanzados.

Sostuvo que el Poder Legislativo ha saldado "deudas" que el Congreso mantenía con el país desde hace décadas, al aprobar leyes que, según afirmó, responden a las necesidades actuales de la República Dominicana.

Entre las iniciativas destacó la aprobación del nuevo Código Penal, que permaneció aproximadamente 30 años en discusión en el Congreso, así como la modificación del Código Procesal Penal.

"Nos sentimos sumamente satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy y que el pueblo dominicano lo reconoce", manifestó.

El presidente del Senado llamó a sus colegas a continuar trabajando como un solo cuerpo para mantener y elevar la productividad legislativa.

"Podemos decir que el Congreso Nacional en los últimos años ha roto todos los récords habidos y por haber en materia de productividad. Y eso no lo hace el presidente del Senado. Eso lo hacemos los 32 senadores", afirmó.

Promete mantener el trabajo en equipo

De los Santos aseguró que el nuevo año legislativo representa el inicio de "un nuevo capítulo" y manifestó su confianza en que, con el respaldo de los senadores, el Congreso continuará avanzando.

"Debemos apostar a cada día mejorar más, a cada día avanzar más, y eso se logra con el trabajo en equipo", dijo.

El senador por Sánchez Ramírez concluyó reiterando su agradecimiento por la confianza para permanecer por cuarto año al frente de la Cámara Alta.

"Gracias a Dios por permitirme dirigir los destinos del Senado de la República por un cuarto año", culminó.