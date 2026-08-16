Senado instala nuevo bufete directivo para la legislatura 2026-2027: conozca quiénes son

Ricardo de los Santos, Julito Fulcar, Andrés Guillermo Lama y Aracelis Villanueva, integrantes del nuevo bufete directivo del Senado, acompañados de otros senadores durante la sesión de este domingo 16 de agosto 2026. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

El Senado de la República escogió este domingo el nuevo bufete directivo que conducirá los trabajos de la Cámara Alta durante la legislatura 2026-2027, con la continuidad de cuatro legisladores en los principales puestos.

La plancha presentada por la senadora de Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz Diloné, en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quedó aprobada durante la sesión de instalación de la nueva legislatura.

El nuevo bufete está integrado por Ricardo de los Santos, senador de Sánchez Ramírez, como presidente; Julito Fulcar, de Peravia, como vicepresidente; Guillermo Lama, como secretario; y Aracelis Villanueva, como secretaria.

Con la elección del nuevo bufete , el Senado dejó formalmente instalada su dirección para el período legislativo que comienza este domingo 16 de agosto, fecha en que se conmemora el 163 aniversario de la Restauración de la República .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-110911-am-27c982c2.jpeg Momento en que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, juramenta a Julito Fulcar, de Peravia, como vicepresidente; Guillermo Lama, como secretario; y Aracelis Villanueva, como secretaria de la Cámara Alta. (JOLIVER BRITO)

Presidente

Ricardo de los Santos Polanco nació el 4 de octubre de 1965 en Chacuey Abajo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría en Comunicación Corporativa. Es padre de cinco hijos y está casado con Yudi Andrea Moscoso.

Antes de incursionar en la política trabajó en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y durante nueve años en Rosario Dominicana, donde pasó de obrero a encargado de un departamento de producción. También se desempeñó como chofer y posteriormente desarrolló una amplia trayectoria en el sector transporte.

Desde 2005 ha ocupado distintas posiciones en la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), organización que actualmente preside. Inició su carrera política en 2014 y en 2016 fue elegido diputado por Sánchez Ramírez. Posteriormente pasó al Senado, donde representa a su provincia y ocupa la presidencia de la Cámara Alta desde el 2024.

Vicepresidente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/julito-fulcar-encarnacion1-1bedac7a.jpg Julito Fulcar, senador por la provincia Peravia. (SENA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA)

Julito Fulcar, senador por la provincia Peravia, es educador, ingeniero agrónomo y especialista en planificación y gestión educativa. Posee una maestría en Educación y ha realizado numerosos estudios y diplomados relacionados con educación, cooperativismo, liderazgo y resolución de conflictos.

Su trayectoria combina la educación, el cooperativismo y la política. Fue presidente de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) y del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

También ocupó diversas posiciones de dirección en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Fulcar fue diputado por Peravia durante dos períodos consecutivos y se desempeñó como vocero del bloque de diputados del PRM entre 2020 y 2024. En las elecciones del 19 de mayo de 2024 fue elegido senador por esa provincia para el período 2024-2028.

Además, ha desarrollado una amplia labor social y comunitaria en Peravia y ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su trayectoria como educador, cooperativista y dirigente político.

Secretario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/andres-guillermo-lama-perez1-fa91e406.jpg Andrés Guillermo Lama Pérez, senador por la provincia Bahoruco. (SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA)

Andrés Guillermo Lama Pérez, senador por la provincia Bahoruco, es administrador y especialista en finanzas, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Complementó su formación con estudios en tecnología, manejo y procesamiento de datos, estadística y gestión de procesos.

Proviene de una familia vinculada al comercio y los emprendimientos. Desarrolló su trayectoria profesional en empresas familiares, especialmente en los sectores de ferretería y telecomunicaciones, y posteriormente creó sus propios negocios. También cuenta con experiencia en la gerencia de empresas relacionadas con equipos para la construcción, transporte y actividades afines.

Lama es miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ha participado en iniciativas de desarrollo para la provincia Bahoruco. En las elecciones del 19 de mayo de 2024 fue elegido senador para el período 2024-2028, desde donde se ha comprometido a impulsar iniciativas en beneficio de su provincia y del país.

Secretaria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/aracelis-villanueva-figueroa4-15882a9a.jpg Aracelis Villanueva, senadora por San Pedro de Macorís. (SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA)

Aracelis Villanueva, senadora por San Pedro de Macorís, es abogada y comunicadora, egresada summa cum laude de la Universidad Central del Este. También realizó estudios en Comunicación y un diplomado en Seguridad Social. Actualmente forma parte del Bufete Jurídico Arroyo y Asociados.

Villanueva tiene una trayectoria política de más de una década. Fue regidora durante dos períodos consecutivos y presidió el Consejo de Regidores en 2019. Además, fue gobernadora de San Pedro de Macorís entre 2020 y 2024 y se desempeña como primera vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En las elecciones de mayo de 2024 fue elegida senadora para el período 2024-2028, convirtiéndose en la primera mujer en representar a San Pedro de Macorís en el Senado y en la senadora más votada en la historia de esa provincia.

También ha desarrollado una trayectoria en los medios de comunicación y en organizaciones de carácter social.