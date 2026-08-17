Félix Bautista somete ley contra trabajo forzoso para evitar pago de US$180 millones en aranceles

El senador Félix Bautista, proponente de la ley contra el trabajo forzoso. ( FOTO CEDIDA POR EL SENADO )

El senador Félix Bautista anunció este lunes que someterá al Senado un proyecto de ley para prevenir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, una medida con la que busca que República Dominicana pueda negociar con Estados Unidos la eliminación de un arancel adicional que, según sus cálculos, representa unos 182 millones de dólares al año.

El senador de San Juan explicó que Estados Unidos estableció un arancel del 10 % para los productos procedentes de países que cuentan con normas que impiden el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, mientras que aquellos que no tienen una ley en ese sentido quedaron sujetos a un 12.5 %.

República Dominicana se encuentra entre los países que pagan el arancel más elevado, de acuerdo con el legislador.

La diferencia de 2.5 puntos porcentuales, explicó, afecta directamente la competitividad de los productos dominicanos frente a los de otros países que exportan al mercado estadounidense y que pagan el 10 %.

El senador de la Fuerza del Pueblo calculó que, tomando como referencia los aproximadamente 8,100 millones de dólares que República Dominicana exportó hacia Estados Unidos en 2025, ese 2.5 % adicional representa más de 182 millones de dólares anuales en costos para los exportadores dominicanos.

En ese orden, advirtió que el problema puede tener consecuencias más allá del costo que representa el arancel, ya que una menor competitividad podría provocar una reducción de las exportaciones y afectar las operaciones de empresas instaladas en las zonas francas.

Puso como ejemplo la industria de dispositivos médicos y farmacéuticos. Según explicó, República Dominicana cuenta con unas 40 empresas de zonas francas dedicadas a esa actividad, con exportaciones de alrededor de 3,000 millones de dólares, mientras México exporta unos 18,900 millones de dólares de esos productos al mercado estadounidense.

La diferencia arancelaria, según planteó, coloca a las empresas dominicanas en desventaja frente a competidores que pueden introducir sus productos en Estados Unidos pagando una tasa menor.

El legislador sostuvo que esa situación podría llevar a algunas empresas de zonas francas establecidas en el país a evaluar su traslado hacia otros mercados donde sus productos enfrenten menores costos al ingresar a Estados Unidos.

Si eso ocurre, según estimó, República Dominicana podría perder empleos, divisas y capacidad exportadora.

Una ley en lugar del decreto

Para enfrentar la situación, Bautista anunció que someterá una iniciativa denominada Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos mediante Trabajo Forzoso.

El senador considera que el decreto 502-26, emitido por el presidente Luis Abinader, no es suficiente para cumplir con el objetivo de impedir que ingresen al país mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Según explicó, el decreto establece que la Dirección General de Aduanas debe hacer los esfuerzos necesarios para impedir la entrada de esos productos, pero, a su juicio, se necesita una ley que establezca de manera expresa las prohibiciones y sanciones correspondientes.

Bautista argumentó que otros países de la región cuentan con mecanismos legales para impedir la importación de mercancías producidas bajo esas condiciones y que esa diferencia en las leyes es uno de los elementos que provocó que República Dominicana quede sujeta al arancel del 12.5 %.

El senador planteó que la aprobación de la ley permitiría al Gobierno contar con una herramienta adicional para negociar con Estados Unidos la reducción del arancel.

"Si aprobamos la ley, las exportaciones dominicanas dejarán de pagar cada año 182 millones de dólares", afirmó.

Pide respaldo al PRM

Bautista también dirigió su llamado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), la organización que controla la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados.

Pidió al nuevo presidente del partido, Luis Abinader, que permita que los legisladores oficialistas respalden la iniciativa cuando sea conocida por el Congreso Nacional.

El legislador entiende que el apoyo de la mayoría oficialista sería determinante para que el proyecto pueda ser aprobado y utilizado posteriormente como instrumento de negociación con las autoridades estadounidenses.