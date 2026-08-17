Pacheco va por su décima presidencia en la Cámara y De los Santos por su tercer año en el Senado

Ricardo de los Santos es juramentado como presidente del Senado. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos fueron ratificados este 16 de agosto como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, respectivamente, para el año legislativo 2026-2027, en una jornada marcada por el compromiso de mantener la productividad del Congreso Nacional y avanzar en importantes reformas.

Pacheco asumió por décima ocasión la presidencia de la Cámara de Diputados, acompañado por Dharuelly D´Aza como vicepresidenta, mientras que Julio Emil Durán Rodríguez fue seleccionado como secretario y Eduviges María Bautista con el mismo cargo.

También los bloques escogieron sus voceros. La Fuerza del Pueblo (FP) escogió a José David Báez, como su vocero, a la vice Mélido Mercedes Castillo y como secretaria a Rafaela González.

Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escogió como su vocera a Ydenia Doñé; vicevocero a Nelson Saulo Vega Báez y secretaria a Damarys Vásquez.

Por su lado, el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC-AlPAIS) presentó como su vocero a Pedro Antonio Martínez, vicevocero Braulio de Jesús Espinal y secretario a Mateo Evangelista Espaillat.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16082026-dia-de-la-restauracin-congreso-nacional-joliver-brito202608160009-16cdc122.jpg Alfredo Pacheco es juramentado para continuar en la presidencia de la Cámara de Diputados. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

La vocería del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recayó en Amado Antonio Díaz, vicevocero, José Manuel Caraballo y secretaria Kenia Felicia Bidó. Por su lado, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC-PRD) escogió como vocero a Elías Wessin Chávez y vicevocero a Ramón Antonio Raposo.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) escogió como su vocero a Rogelio Alfonso Genao y vicevocera a Fiordaliza Estévez Castillo.

En su discurso el reelecto presidente de los disputados, destacó los principales proyectos que ocuparán la agenda legislativa, entre ellos la reforma al Código de Trabajo, la modificación de la Ley de Seguridad Social y la regulación de los medios digitales.

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El presidente de la Cámara Baja también citó entre las prioridades la actualización del Código Civil, el proyecto de Ley de Agua, la Ley de Salud Mental, la reforma de la Policía Nacional, la ley orgánica del referendo y modificaciones a la normativa del Tribunal Constitucional.

De igual modo, planteó la necesidad de fortalecer las herramientas para facilitar el crédito y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Pacheco afirmó que la nueva legislatura representa una oportunidad para continuar modernizando el marco jurídico del país y resaltó la importancia del trabajo en las comisiones, donde, según explicó, se analizan los proyectos, se corrigen los textos y se construyen consensos antes de su aprobación en el pleno.

Al iniciar la sesión extraordinaria el legislador dedicó parte de su discurso a exaltar la labor de los ex diputados Andrés Matos (Licho) y Jorge Frias, ambos fallecidos la semana pasada.

También anunció un nuevo sistema de validación eléctrica para la votación ajustado a la nueva tecnología debido a que el actual ya tiene décadas y resulta obsoleto. Informó que una empresa, que no identificó, y que dijo goza de gran prestigio, se encargará de ese proceso.

Manifestó que también habrá cambios en el hemiciclo y creará un espacio para los funcionarios que sean invitados por los legisladores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16082026-dia-de-la-restauracin-congreso-nacional-joliver-brito202608160093-1536bf81.jpg Ricardo de los Santos asume su tercer año al frente de la presidencia del Senado. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

En el Senado

En tanto, Ricardo de los Santos fue reelecto por tercera ocasión como presidente del Senado de la República mediante una plancha única que recibió el respaldo de los 30 senadores presentes en la votación.

Le acompañan Julito Fulcar Encarnación, vicepresidente y los senadores Aracelis Villanueva y Andrés Guillermo Lama Pérez, como secretarios.

El senador por Sánchez Ramírez llamó a sus colegas a mantener la unidad y el trabajo en equipo para preservar los niveles de productividad alcanzados por el Congreso.

De los Santos destacó entre los principales logros de la legislatura recién concluida la aprobación del nuevo Código Penal y sostuvo que el Congreso ha alcanzado niveles históricos de productividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16082026-dia-de-la-restauracin-congreso-nacional-joliver-brito202608160112-aa811b09.jpg Senadores en la sesión de ayer domingo 16 de agosto que escogió los nuevos bufetes directivos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

"En los últimos años el Congreso Nacional ha roto todos los récords habidos y por haber en materia de productividad", afirmó, al señalar que esos resultados son fruto del trabajo conjunto de los 32 senadores.

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para impulsar el desarrollo de la República Dominicana. Mientras Pacheco puso énfasis en una extensa agenda de reformas y proyectos pendientes, De los Santos llamó a los senadores a mantener el trabajo colectivo durante el nuevo período legislativo.

Como vocera del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue escogida Mercedes Ortiz, vice Aneudy Ortiz y Gustavo Lara, secretario.

El Partido Reformista Social Cristiano y Primero La Gente escogieron como vocero a Antonio Marte y vicevocero a Ramón Rogelio Genao, en tanto que la Fuerza del Pueblo (FP) escogió como su vocero a Eduardo Espiritusanto y vicevocero a Féliz Bautista y secretario a Omar Fernández.