Víctor Ito Bisonó asume como canciller de la República tras reunirse con Roberto Álvarez

Víctor Ito Bisonó asumió este lunes como ministro de Relaciones Exteriores, luego de ser designado el domingo mediante el Decreto 554-26.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Bisonó inició su gestión tras sostener un encuentro con Roberto Álvarez, quien estuvo al frente de la institución durante seis años. En la reunión también participaron los viceministros y otros funcionarios de la Cancillería.

El Mirex explicó, mediante una publicación en su cuenta de X, que Bisonó comienza esta nueva etapa con el compromiso de ejecutar la política exterior y promover los intereses de la República Dominicana en el ámbito internacional.

@itobisono asumió sus funciones como nuevo canciller de la República Dominicana. Tras reunirse con el señor @RobalsdqAlvarez, Bisonó inicia su gestión al frente del #MIREXRD, con el compromiso de ejecutar la política exterior y promover los intereses del país en el mundo. pic.twitter.com/MHCGU4bG8g — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) August 18, 2026

Más temprano, el funcionario fue juramentado por la vicepresidenta Raquel Peña.

Felicitaciones

Tras su designación, líderes internacionales felicitaron al nuevo canciller y le auguraron éxitos en sus funciones.

Entre quienes expresaron sus felicitaciones a través de mensajes en X figuran el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; el expresidente de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga; los expresidentes de Colombia Iván Duque y Andrés Pastrana; y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, entre otros.

La designación de Bisonó forma parte de los más de 30 cambios realizados durante el fin de semana por el presidente de la República, Luis Abinader, en varias instituciones del Gobierno.

Trayectoria de Ito Bisonó

Formado en las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor Ito Bisonó Haza acumula más de tres décadas de trayectoria como político y servidor público.

Como diputado de esa organización, permaneció en el cargo desde 2002 hasta 2020, cuando pasó a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente en el poder. Ese mismo año, fue designado por el presidente Luis Abinader como ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

En 2007, fundó el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), enfocado en promover propuestas y reformas en áreas como economía, defensa y política.

En el ámbito internacional, presidió la Red de Parlamentarios de Acción Global (PGA), organización que reúne a legisladores de distintos países comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

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