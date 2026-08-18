El Congreso prioriza por quinta vez las mismas reformas que no logró aprobar a tiempo

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, al ser juramentado nueva vez como presidente del órgano el 16 de agosto del 2026. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Al llegar a su sexto año consecutivo bajo el dominio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ambas cámaras legislativas, el Congreso Nacional vuelve a colocar entre sus principales prioridades varias reformas que arrastra desde 2024 y que no ha logrado convertir en ley dentro de los plazos anunciados.

Con el inicio el domingo de una nueva legislatura, el Senado y la Cámara de Diputados retomaron sus trabajos con una agenda que incluye nuevamente la reforma de la Seguridad Social, el Código de Trabajo, el Código Civil y la reforma de la Policía Nacional, además de iniciativas relacionadas con la justicia, el agua, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

La reiteración de estos proyectos refleja que algunas de las principales reformas planteadas por el Congreso en los últimos años continúan en proceso de estudio, discusión o búsqueda de consensos, pese a haber sido anunciadas como prioridades en cuatro legislaturas anteriores.

El presidente del Senado, al referirse a la agenda para este nuevo período, defendió la producción legislativa de los últimos años y señaló que el Congreso debe continuar con las reformas que considera de mayor importancia para el país.

Entre ellas citó la modificación del Código de Trabajo, que permanece en discusión en la Cámara de Diputados; la reforma a la Seguridad Social y el nuevo Código Civil, que contempla más de 2,000 artículos. También mencionó otros proyectos como la Ley de Aguas, la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa, la protección a víctimas y testigos, la modificación de la legislación sobre drogas y una nueva ley de minería.

"Vamos a tener una legislatura bien cargada de trabajo", afirmó el presidente del Senado al enumerar los proyectos que deberán ser conocidos durante este período.

Reformas que vuelven a la agenda

En la Cámara de Diputados, su presidente, Alfredo Pacheco, también presentó una extensa lista de proyectos que continuarán en estudio en las comisiones, donde se analizan las propuestas.

El Código Civil figura entre las iniciativas principales. La propuesta busca actualizar las normas que regulan aspectos de la vida familiar, patrimonial y jurídica de los dominicanos. Una vez concluido su conocimiento, la Cámara deberá avanzar con el Código de Procedimiento Civil.

Pacheco también incluyó entre las prioridades la modificación de la legislación que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.

La reforma de la Policía Nacional es otra de las iniciativas que permanece en agenda. La propuesta tardó ocho meses en aprobarse en el Senado durante la pasada legislatura y perimió en la Cámara de Diputados por no conocerse a tiempo.

A esta lista se suman los proyectos sobre referendos, modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Sistema de Garantías Recíprocas para facilitar el acceso al crédito de las mipymes, la Ley de Aguas y la creación del Sistema Nacional de Ciberseguridad.

El presidente de la Cámara también llamó la atención sobre los proyectos relacionados con la inteligencia artificial, una legislación que considera necesaria ante el impacto que esta tecnología ya tiene en áreas como la educación, la salud, el empleo, la justicia, la seguridad y los servicios públicos.

El Código de Trabajo otra vez pendiente

Entre las reformas que más tiempo llevan en discusión está la modificación del Código de Trabajo, cuyo proyecto ha enfrentado un proceso de negociación entre los sectores laboral y empresarial durante meses y sin ninguna conclusión clara.

La diputada Carolin Mercedes reconoció que la iniciativa sigue siendo una prioridad para la Cámara de Diputados, pese a que ya transcurrieron varias legislaturas sin que fuera aprobada.

La legisladora explicó que parte del retraso estuvo relacionado con el esfuerzo por alcanzar un acuerdo tripartito sobre los cambios al régimen laboral.

Todas las veces que la reforma laboral ha perimido ha sido en manos de los diputados, quienes tuvieron el proyecto durante nueve meses y lo detuvieron para abrir una nueva ronda de diálogos que, hasta la fecha, no se ha materializado.

Con una nueva legislatura en marcha, el Congreso vuelve a poner sobre la mesa varias de las mismas reformas que han sido anunciadas como prioritarias desde años anteriores