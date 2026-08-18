A días del año escolar, Fuerza del Pueblo pide interpelar a ministro de Educación

Bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo al someter resolución para interpelar ministro el martes 18 de agosto del 2026. ( ISMAEL HIRALDO )

A pocos días del inicio del año escolar 2026-2027, el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes a la Cámara de Diputados interpelar al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, por lo que considera como "un deterioro" de las condiciones del sistema educativo.

La solicitud fue presentada mediante una resolución depositada por el vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, quien cuestionó además la decisión del Gobierno de transferir 2,000 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Educación al Poder Ejecutivo.

Báez sostuvo que la educación dominicana "necesita tomar un nuevo rumbo" y que, aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con mayoría en el Congreso, la oposición continuará planteando acciones para reclamar que los recursos destinados al sector sean utilizados para mejorar las condiciones educativas.

Esta es la segunda vez que la Fuerza del Pueblo somete una resolución similar, ya que, dos años atrás, la diputada Selinée Méndez presentó una propuesta para interpelar al entonces ministro Ángel Hernández, pero la pieza nunca prosperó en el Congreso.

La Fuerza del Pueblo consideró que la infraestructura escolar constituye uno de los principales obstáculos para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

A esto, según expuso el bloque de congresistas , se agregan retrasos en pagos, reclamos salariales y dificultades con la terminación de planteles escolares.

Las demandas

El diputado Germán Martínez enumeró tres demandas del bloque: el pago inmediato de los incentivos correspondientes a la evaluación del desempeño del personal docente, el desarrollo de un programa intensivo para construir y terminar centros educativos y la aplicación de la Ley 16-26, que, según explicó, permitiría agilizar los pagos a contratistas de edificaciones escolares.

"Esto no son demandas partidarias, son demandas de la comunidad y de las familias dominicanas", afirmó Martínez.

Los congresistas de la Fuerza del Pueblo también cuestionaron el ritmo con que han sido terminadas las escuelas que permanecían pendientes de conclusión.

Martínez afirmó que la actual gestión recibió 711 planteles escolares pendientes de terminación y que, aunque inicialmente se atribuyó el retraso a nudos legales, para julio de este año menos de 250 centros habían sido concluidos, por lo que la mayoría permanecía pendiente.

El diputado señaló que esta situación se refleja en distintas comunidades del país, donde hay escuelas cuyos procesos de construcción o terminación llevan varios años sin avances claros.

Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, la organización política señaló que existen 25 centros educativos iniciados antes del 2020 que todavía no han sido terminados. Entre ellos mencionó Los Guaricanos 1, 2 y 3, Cristo Obrero, Emiliano Tardif y Braulio de Paula.

En San Juan, la organización aseguró que permanecen inconclusos 16 planteles y que la situación se repite en comunidades de Montecristi, La Vega, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.

Otros reclamos

La Fuerza del Pueblo sostuvo que los problemas de infraestructura no son los únicos que podrían afectar el inicio del año escolar.

El bloque también denunció retrasos en el pago de los incentivos correspondientes a la evaluación del desempeño de los docentes, mientras que ingenieros contratistas de edificaciones escolares reclaman pagos pendientes.

A estos reclamos se suma la situación del personal de apoyo y administrativo del sistema educativo, cuyos representantes demandan un aumento salarial.

El diputado Martínez afirmó que existen trabajadores del sector que reciben entre 11,000 y 13,000 pesos mensuales, pese al costo actual de la canasta familiar.

Para la Fuerza del Pueblo, la combinación de estos problemas requiere respuestas antes de que comiencen las clases y no puede ser abordada únicamente como una discusión entre partidos políticos.

El proceso de la interpelación

Con la iniciativa depositada, el Pleno de la Cámara de Diputados, compuesto por una arrolladora mayoría oficialista, deberá decidir si analiza o no el proyecto en una comisión.

En caso de ser enviado al estudio de una comisión, ese equipo decidirá si rinde un informe favorable o desfavorable que permita el careo con el ministro de Educación.