Diputados aprueban reconocimiento a atletas dominicanos que ganaron medallas en los Juegos Centroamericanos

Sesión de la Cámara de Diputados del 18 de agosto del 2026 donde se aprobó el reconocimiento a los atletas dominicanos. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución en el que reconoce a los atletas dominicanos que obtuvieron medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto, por la actuación que permitió al país alcanzar sus mejores resultados históricos en esta competencia.

La iniciativa destaca que la participación dominicana constituyó un acontecimiento de especial trascendencia, tanto por la celebración en el país de la edición conmemorativa del centenario de los Juegos como por el desempeño de la delegación dominicana.

De acuerdo con los argumentos del proyecto, sometido por Elías Wessin Chávez, la República Dominicana conquistó 150 medallas —46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce—, una cifra que la colocó en el quinto lugar del medallero general, detrás de México, Colombia, Venezuela y Cuba.

El resultado superó el anterior récord dominicano de 133 preseas, conseguido en los Juegos de Mayagüez 2010, y estableció además una nueva marca nacional de 46 medallas de oro, según establece la pieza.

Resultados destacados

El proyecto resalta que más de 6,200 atletas de 37 delegaciones participaron en la justa regional y señala que el desempeño dominicano fue especialmente sobresaliente en varias disciplinas. El atletismo fue el deporte que más medallas aportó, con 23, incluidas 14 de oro, mientras el boxeo consiguió siete títulos en las siete finales en las que tuvo representantes dominicanos.

También sobresalieron el karate, con cinco medallas de oro; el judo y el esquí acuático, con tres títulos cada uno, además de los aportes del levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, voleibol femenino, sóftbol masculino, baloncesto 3x3, ajedrez, vela, lucha y deportes electrónicos.

Entre las actuaciones individuales destacadas en los considerandos figuran las cuatro medallas de oro obtenidas por Liranyi Alonso, así como el desempeño de Marileidy Paulino y el séptimo título consecutivo conquistado por las Reinas del Caribe.

Los diputados justifican el reconocimiento en la responsabilidad del Estado de fomentar el deporte y estimular a los atletas de alto rendimiento. El proyecto considera que "los resultados alcanzados son fruto de la disciplina, la perseverancia, la excelencia competitiva y el compromiso de los deportistas con la representación del país".

Reconocimiento a entrenadores y federaciones

La resolución también toma en cuenta que las 150 medallas corresponden al cómputo oficial de las preseas por pruebas o disciplinas y no al número individual de atletas medallistas.

Además de reconocer a los atletas, la iniciativa destaca el trabajo realizado durante años por entrenadores, técnicos, personal médico, federaciones deportivas, dirigentes, voluntarios, familiares y otros integrantes de la delegación dominicana, a quienes atribuye una parte fundamental de los resultados obtenidos.

La Cámara de Diputados, con su aprobación, también dispuso reconocer al Comité Organizador de los Juegos, así como a las instituciones públicas y deportivas que participaron en su organización.

De igual forma, contempla reconocimientos para el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el presidente del Comité Organizador, José Monegro, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía Oviedo, además de las federaciones deportivas nacionales.

Como parte de la resolución, se establece la entrega de un pergamino de reconocimiento a los atletas galardonados y a las autoridades responsables de la organización de los Juegos, durante un acto que será celebrado en el salón de la Asamblea Nacional.

La resolución fue presentada para reconocer la histórica participación de los medallistas dominicanos en la edición de Santo Domingo 2026, que además conmemoró los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.