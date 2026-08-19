La Cámara de Diputados revisará las comisiones y sacará a legisladores que acumulen ausencias

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mientras anunciaba la reestructuración de las comisiones en la sesión del 18 de agosto del 2026. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados iniciará la revisión de la conformación de sus comisiones permanentes para la nueva legislatura y aplicará las disposiciones reglamentarias que contemplan la salida de los legisladores que acumulen inasistencias a los trabajos de las comitivas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó ayer que el proceso comenzará con la revisión de las comisiones y que la intención es presentar la mayoría de las nuevas conformaciones en la sesión del próximo miércoles.

La revisión no parte de la intención de realizar una redistribución general de las comisiones entre los bloques políticos. Pacheco explicó que la inmensa mayoría permanecerá en manos de los mismos bloques que actualmente las tienen, debido a que los cambios serán, en principio, limitados.

Sin embargo, la Cámara aprovechará el proceso para aplicar las normas relacionadas con la asistencia de los diputados a las reuniones de las comisiones.

De acuerdo con lo explicado durante la sesión, el reglamento establece que si un diputado, sin una excusa legítima, deja de asistir a tres reuniones de una misma comisión, o a ocho reuniones no consecutivas, es considerado renunciante de esa comisión.

En esos casos, la comisión debe comunicar la situación a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se produzca la salida del legislador y se proceda a su sustitución.

Pacheco explicó que existe una minoría de diputados que no participa regularmente en las reuniones de las comisiones y defendió la necesidad de corregir esa situación, al considerar que esos órganos constituyen una parte fundamental del trabajo legislativo.

Según expuso, la medida no supone que los voceros de los bloques tengan libertad para retirar discrecionalmente a los legisladores de las comisiones.

El diputado Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la bancada con más poder, hizo énfasis en este punto y señaló que las sustituciones estarán determinadas por el cumplimiento de la disposición reglamentaria.

Es decir, se retiraría a los legisladores que hayan incurrido en las faltas previstas y los bloques deberán proponer los sustitutos correspondientes.

Solo por asistir a los trabajos de las comisiones y las sesiones, los legisladores reciben un pago extraordinario a su salario habitual de 320,000 pesos mensuales.

Proceso de revisión

Para llevar adelante la revisión, Pacheco informó que se encargó a todos los voceros partidarios para verificar la conformación actual y preparar una propuesta de cambios.

La Comisión Coordinadora realizará una revisión el lunes 24 de agosto y la intención es que el miércoles siguiente se anuncie la mayoría de las comisiones.

Mientras se completa el proceso, Pacheco autorizó a las comisiones a continuar desarrollando sus trabajos, aunque todavía no se haya oficializado la nueva conformación.

La decisión responde a que, de acuerdo con las previsiones de la Presidencia de la Cámara, una gran parte de las comisiones permanecerá con pocos cambios.

Pacheco recordó que las comisiones ya están constituidas y que, conforme al artículo 157, corresponde revisar sus estructuras directivas en el marco del nuevo año legislativo.

No obstante, la Cámara decidió aprovechar el proceso para revisar también la integración de los miembros, especialmente en los casos en que se hayan producido las condiciones reglamentarias para considerar renunciante a algún diputado por sus ausencias.

Pocos cambios en el reparto político

La revisión se produce al inicio del segundo ciclo de la actual legislatura, pero Pacheco descartó que se trate de un proceso destinado a producir grandes modificaciones en el control político de las comisiones.

El presidente de la Cámara indicó que la mayoría de estos órganos continuará bajo los mismos bloques que los controlan actualmente y que los cambios más importantes estarán relacionados con el cumplimiento de las reglas de asistencia.