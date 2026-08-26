A diez días de iniciar la legislatura, el Congreso trabaja lento y reorganiza hoy sus comisiones

La Comisión Permanente de Vivienda, Hábitat y Edificaciones de la Cámara de Diputados reunida el martes 25 de agosto del 2026. ( FOTO PUBLICADA EN LA CUENTA DE X DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

A diez días de iniciada la segunda legislatura ordinaria de 2026, el Congreso Nacional avanza a un ritmo todavía lento, mientras la Cámara de Diputados y el Senado se disponen a reorganizar este miércoles sus comisiones permanentes y retirar de esos órganos a legisladores que acumulan inasistencias.

La legislatura comenzó el pasado 16 de agosto con la instalación de los bufetes directivos de ambas cámaras, pero la actividad de las comisiones ha sido limitada durante los primeros días del nuevo período.

En la Cámara de Diputados, las agendas oficiales se llenan con las reuniones de algunas comisiones, aunque en una cantidad muy reducida en comparación con legislaturas anteriores.

Reorganización de comisiones

La reorganización prevista para este miércoles busca precisamente definir nuevamente la integración de las comisiones y aplicar las disposiciones reglamentarias relacionadas con las ausencias de los diputados.

Las cámaras legislativas, desde que inició la legislatura, ya han retomado las sesiones del pleno, pero el trabajo de las comisiones, que es donde se estudia buena parte de las iniciativas, todavía no alcanza un ritmo intenso.

Las agendas oficiales de la Cámara de Diputados revisadas para los primeros días de la legislatura registran reuniones de distintas comisiones, pero estas han sido pocas en comparación con la cantidad de órganos que integran la estructura permanente de la institución.

Este miércoles, la Cámara de Diputados tiene previsto presentar la nueva integración de sus comisiones permanentes, una modificación que contempla sacar de esos órganos a legisladores que hayan acumulado las ausencias establecidas en el reglamento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó al inicio de la legislatura que se revisaría la composición de las comisiones y que se aplicarían las disposiciones relacionadas con la asistencia de sus miembros.

De acuerdo con lo explicado por Pacheco, un diputado puede ser considerado renunciante de una comisión cuando, sin una excusa legítima, deja de asistir a tres reuniones de una misma comisión o a ocho reuniones no consecutivas.

La medida busca que la composición de estos órganos corresponda con legisladores que participen en las reuniones, tomando en cuenta que es en las comisiones donde se desarrolla la mayor parte del trabajo congresual.

Proyectos pendientes

El lento inicio de las reuniones coincide con el regreso de proyectos que quedaron pendientes de la legislatura anterior.

La Cámara de Diputados y el Senado tienen por delante iniciativas que no lograron completar su trámite antes del cierre del período pasado y que deberán continuar su recorrido legislativo, además de nuevos proyectos que serán depositados durante la actual legislatura.

Entre los asuntos que han sido señalados como parte de la agenda legislativa están la reforma laboral, la reforma policial, el proyecto de ley de alimentación escolar, la ley de aguas, la reforma a la seguridad social, entre otros proyectos que llevan meses sin avances en el Congreso.