El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se reunió este miércoles con los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a quienes resaltó la importancia de que sea aprobada la reforma policial, proyecto que perimió en la pasada legislatura.

En ese sentido, Rodríguez García afirmó que continuará dando lo mejor de sí para contribuir con la seguridad nacional y señaló que la reforma busca fortalecer la institución.

"La reforma está en espera de su legalidad para un mejor desenvolvimiento institucional. Esa legalidad significa cuando sea aprobada la ley, cuando el Congreso lo entienda pertinente y que luego sea promulgada", refirió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que sugiera modificaciones a la reforma policial, el director indicó que durante funciones anteriores participó en el proceso y realizó las observaciones correspondientes.

De igual manera, manifestó que los agentes que incurran en abusos contra los ciudadanos serán sometidos a los procedimientos establecidos por la ley.

"Tal como lo establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, cuando se trata de actos indecorosos tenemos las instituciones reguladoras para tales fines y, cuando trasciende la parte interna, serán puestos a disposición de la justicia", dijo.

Sobre la criminalidad

En cuanto a la criminalidad en el país, el director de la Policía Nacional aseguró que continuarán trabajando para combatirla y reducir los hechos delictivos.

"Nosotros vamos a proseguir. Somos conocedores de esos actos (vandálicos), siempre con miras a una reducción. El día lunes se presentaron las estadísticas de una manera clara y llana, y una reducción significativa en la criminalidad. No dejamos de reconocer que siempre habrá hechos, pero la Policía dará respuestas preventivas y, cuando ocurra el hecho, respuestas a través de las investigaciones", expresó.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, agradeció la visita de cortesía del director de la Policía Nacional.

"Con esta visita le hemos dicho que esperamos que puedan hacer un buen trabajo y, cuando vayamos a discutir la ley, se socializará no solo con ellos, sino con otros sectores", manifestó.

Asimismo, consideró una buena señal que el director de la Policía Nacional se acerque al Congreso.

"A buena hora esta visita y saludo la presencia del director de la Policía Nacional", dijo.

Reforma perimió en pasada legislatura

La reunión se produce a pocas semanas de la designación de Ernesto Rafael Rodríguez García como director general de la Policía Nacional, mediante decreto del presidente de la República, Luis Abinader.

Actualmente, el Congreso Nacional procura retomar el conocimiento del proyecto de reforma de la Policía Nacional, luego de que la iniciativa perimiera durante la pasada legislatura.

Anteriormente, la propuesta había sido aprobada en dos lecturas consecutivas y con modificaciones en el Senado de la República.

En esa ocasión, la aprobación de la reforma se produjo en medio del malestar social generado por la muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente de la Policía Nacional.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional, núm. 590-16, consta de 315 artículos y establece nuevas medidas para las técnicas de la actividad policial, regula el uso de la fuerza, establece límites para el porte de armas y eleva las sanciones disciplinarias aplicables a los agentes de la Policía Nacional.

La pieza legislativa ahora deberá reiniciar su trámite en el Congreso.