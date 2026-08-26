El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el nuevo vocero de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, protagonizaron este miércoles un tenso intercambio durante la sesión de los legisladores, a raíz de diferencias sobre la posición de la bancada opositora respecto a las comisiones.

Báez tomó la palabra para dejar constancia de que la Fuerza del Pueblo había comunicado al oficialismo su posición sobre la nueva conformación de las comisiones y que no aceptaba que se diera por sentado que estaba conforme con la reestructuración de las comisiones anunciadas este miércoles.

"Siempre se ha logrado consenso y, si no se da, no es por mí", afirmó el presidente de la Cámara, quien luego elevó el tono al responder al nuevo vocero opositor.

"Cuando usted tenga mayoría lo hace, pero ahora no tiene mayoría", le dijo Pacheco a Báez, quien siguió pidiéndole al presidente de la Cámara de Diputados un turno para replicar, pero no se le concedió.

"Estrenarse peleando"

El intercambio continuó cuando el presidente de la Cámara Baja le recordó al diputado que no tenía la palabra y le pidió esperar su turno para intervenir, pero los gritos continuaban en el hemiciclo.

"Usted quiere estrenarse peleando, vamos a pelear. Si usted quiere pelear, vamos a pelear", expresó Pacheco, mientras insistía en que Báez se había equivocado en su planteamiento.

El presidente de la Cámara Baja también le dijo al diputado que podía retirarse de la sesión si así lo entendía y que hiciera "lo que usted quiera."

Además, le recordó que él es el presidente de la Cámara de Diputados y quien, por tanto, dirige el curso de las sesiones y de las conformaciones de las comisiones, por lo que dejó claro que no es un novato en temas legislativos.

Mas conversaciones

El diputado opositor sostuvo que su bancada no estaba buscando desplazar a otros partidos de sus posiciones, pero que esperaba que se respetara la cantidad de comisiones que le corresponde a la Fuerza del Pueblo.

Al final de la discusión, el vocero de la Fuerza del Pueblo y algunos legisladores de la bancada se retiraron del encuentro de trabajo visiblemente molestos y llamando "dictador" a Pacheco.

Afuera de la sesión, el diputado Báez expresó que la FP esperaba continuar las conversaciones y que, mientras tanto, no daba por aceptada la propuesta presentada.

El enfrentamiento se produjo en la segunda sesión de la actual legislatura y en medio de la conformación de las comisiones, que serán reestructuradas para excluir a los diputados que acumulen más ausencias.