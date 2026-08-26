Proyecto de ley busca convertir el municipio Villa Riva en provincia

Un proyecto de ley depositado este martes en la Cámara de Diputados propone elevar el municipio de Villa Riva, en la provincia Duarte, a la categoría de provincia, bajo la denominación de provincia Villa Riva.

La iniciativa fue propuesta por el diputado Ariel Marte, quien depositó su proyecto junto a un grupo de productores arroceros que apoyaron la elevación de Villa Riva a provincia al argumentar que el planteamiento se discute desde hace más de 20 años sin una conclusión clara.

La pieza de ley plantea que la nueva demarcación esté integrada por el actual municipio de Villa Riva y los distritos municipales de Agua Santa del Yuna, Cristo Rey de Guaraguao, Las Taranas y Barraquito, además de sus respectivas secciones, parajes y comunidades.

El proyecto toma como referencia el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, que establece que el territorio que actualmente conforma el municipio de Villa Riva tiene 36,066 habitantes. De estos, 11,447 corresponden al municipio de Villa Riva; 5,131 a Agua Santa del Yuna; 4,924 a Cristo Rey de Guaraguao; 11,836 a Las Taranas y 2,728 a Barraquito.

La propuesta establece que Villa Riva sería el municipio cabecera de la nueva provincia y el asiento principal de sus autoridades e instituciones provinciales.

Creación de la Alcaldía

También contempla la creación de la Alcaldía de Villa Riva, que asumiría las funciones, atribuciones, bienes, derechos, obligaciones y competencias administrativas que actualmente corresponden a la Junta Distrital de Villa Riva.

El proyecto señala entre sus objetivos fortalecer la presencia institucional del Estado, acercar los servicios públicos, mejorar la planificación y facilitar la inversión pública en las comunidades. También sostiene que la elevación de categoría permitiría una mayor descentralización administrativa y una coordinación más cercana de las políticas públicas.

La iniciativa dispone, además, que la nueva Alcaldía reciba la proporción que legalmente le corresponda de la asignación destinada a los gobiernos locales en el Presupuesto General del Estado, incluido el 10 % previsto para los ayuntamientos conforme al marco legal aplicable.

Implementación de la nueva provincia

La propuesta también establece que la creación de la provincia no deberá interrumpir los servicios públicos, programas, proyectos, contratos, derechos u obligaciones existentes. Para ello, el Poder Ejecutivo, la Alcaldía de Villa Riva y las instituciones correspondientes deberán elaborar un plan de implementación de la nueva provincia.

Si la ley entra en vigencia antes de las próximas elecciones ordinarias, las autoridades que actualmente ejercen las funciones de la Junta Distrital de Villa Riva asumirían transitoriamente las funciones equivalentes en la nueva Alcaldía hasta que tomen posesión las autoridades electas en el siguiente proceso electoral.