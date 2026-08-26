Senado aprueba en primera lectura el proyecto que regula el turismo náutico recreativo en el país

Sesión del Senado de la República Dominicana el miércoles 26 de agosto del 2026. ( CEDIDA POR EL SENADO )

El Senado de la República aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley que regula el turismo náutico de recreo en el país.

La pieza, propuesta por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, busca establecer normas para regular las actividades náuticas recreativas. Durante su turno de ponencia, el legislador resaltó la importancia de la iniciativa.

Como ejemplo, citó casos en los que personas han perdido la vida y mencionó el de Gabriela Cartagena, una joven estadounidense que falleció tras resultar gravemente herida al ser impactada por una lancha en Pedernales.

El legislador señaló que Bayahíbe, las islas Catalina y Saona y Boca Chica han sido escenario de accidentes con embarcaciones que, en algunos casos, han dejado personas fallecidas.

Este miércoles, el proyecto fue liberado de lectura debido a que ya había sido conocido y aprobado por el Senado. Sin embargo, no concluyó su trámite en el Congreso en ese entonces y perimió.

Sobre la pieza

La iniciativa contempla mecanismos de monitoreo y auxilio, así como la creación de un registro de accidentes bajo la responsabilidad de la Armada de República Dominicana, que deberá identificar las causas de los hechos y proporcionar estadísticas sobre estos.

Además, establece límites de velocidad, equipos de salvamento obligatorios y regulaciones para las licencias de los operadores. También contempla inspecciones periódicas, la delimitación de las zonas de navegación y de las áreas destinadas a bañistas y buzos.

El proyecto establece que las embarcaciones deberán navegar dentro de puertos y fondeaderos recreativos a una velocidad máxima de cinco nudos en tránsito y tres durante las maniobras, siempre que las condiciones de viento y corriente lo permitan.

Asimismo, deberán utilizar los canales designados para la entrada y salida y mantenerse a 150 metros de las playas balizadas y a 200 metros del resto del litoral. Cuando las zonas de baño no estén balizadas, se considerará como tal una distancia de 50 metros desde el litoral.

Los responsables de las embarcaciones deberán garantizar la seguridad de los ocupantes, mediante chalecos salvavidas, incluidos los destinados a niños, aro o dispositivo de flotación, botiquín de primeros auxilios, silbato y equipos de comunicación. Los menores de 12 años solo podrán abordar acompañados de un adulto.

Las embarcaciones deberán contar con las provisiones necesarias, espacios adecuados y operadores, capitanes y tripulantes con las certificaciones y licencias correspondientes. También serán inspeccionadas anualmente para la renovación de su matrícula y certificado de navegabilidad.

En situaciones de socorro, las embarcaciones que estén en condiciones de prestar ayuda deberán acudir y notificar a la Armada de República Dominicana. Mientras naveguen, sus responsables deberán mantener vigilancia visual y escucha continua para prevenir situaciones de peligro y atender llamadas de auxilio.

El artículo 3 excluye de la normativa a las naves marítimas dedicadas al comercio, las embarcaciones de investigación científica, las de pesca artesanal y comercial, así como las naves auxiliares de puerto.

Casos recientes

Hace unos días, la joven Yairi Mateo falleció tras un incidente ocurrido en el catamarán en el que viajaba junto a varias personas, en la playa Punta de Salinas, en Baní.

Asimismo, Gabriela Gómez resultó herida por una lancha durante una excursión que realizaba junto a su familia.

En mayo, las grabaciones del reality griego Survivor fueron suspendidas luego de que el concursante Stavros Floros resultara herido por una embarcación.

De ser aprobada en segunda lectura, la iniciativa pasaría a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.