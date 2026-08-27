Cámara de Diputados reorganiza comisiones, pero aún hay pendientes

Vista de la sesión de la Cámara de Diputados. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La Cámara de Diputados (CD) avanzó ayer con la reorganización de los bufetes directivos de sus comisiones permanentes, en una sesión marcada por una fuerte discusión entre Alfredo Pacheco, presidente del hemiciclo y el nuevo vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), José David Báez.

Fueron anunciadas las nuevas conformaciones de decenas de comisiones, en la mayoría de las cuales se mantienen los mismos presidentes, vicepresidentes y secretarios que las dirigen.

La discusión entre Pacheco y Báez comenzó cuando, luego de que se diera a conocer cómo quedaban conformadas las comisiones, este último tomó la palabra para dejar constancia de que la FP había comunicado al oficialismo su posición sobre las comisiones y que no aceptaba que se diera por sentado que estaba conforme con la reestructuración.

"Siempre se ha logrado consenso y, si no se da, no es por mí", afirmó el presidente de la Cámara Baja, quien luego elevó el tono al responder al nuevo vocero.

Pacheco le preguntó si quería empezar peleando y le dijo que podía retirarse de la sesión.

Ley de becas

Ayer, la CD aprobó, en primera lectura, el proyecto de ley de becas, que obliga a los beneficiados a regresar al país a trabajar por un período de dos a cinco años o pagar lo invertido en su formación en el extranjero.

La manzana de la discordia Entre las cinco comisiones que todavía no han sido anunciadas figura la de Asuntos Fronterizos, presidida por el diputado Rafael Pérez, quien pertenecía a la FP, pero pasó al PRM. Por esta comisión la bancada de la FP reclamó que se respete la cantidad de comisiones que le corresponde, incluida esa.