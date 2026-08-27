Estas son las Comisiones Permanentes del Senado para el período 2026-2028

Una sesión del Senado. ( FOTO CEDIDA POR EL SENADO )

La Comisión Coordinadora del Senado de la República presentó este jueves la conformación de las diferentes Comisiones Permanentes de la Cámara Alta para el período legislativo 2026-2028.

Los legisladores que integran estos órganos de trabajo tendrán a su cargo el análisis, discusión, continuidad y seguimiento de las iniciativas que sean sometidas a la consideración del Senado.

A continuación, la composición de las comisiones y sus integrantes:

Comisión de Administración Interior

Estará presidida por Ricardo de los Santos, con Julito Fulcar como vicepresidente. Aracelis Villanueva ocupará la secretaría, mientras que Andrés Guillermo Lama será secretario.

Comisión de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales

Manuel María Ortega será el presidente; Aneudy Ortiz, vicepresidente, y Eduard Espiritusanto, secretario.

También forman parte de esta comisión los senadores Ginette Bournigal, Franklin Romero, Ramón Rogelio Genao, Antonio Marte, Félix Bautista y Dagoberto Rodríguez.

Comisión de Asuntos Energéticos

La presidencia estará a cargo de Santiago Zorrilla; Ramón Rogelio Genao será el vicepresidente y Pedro Tineo, el secretario.

La integran, además, Johnson Encarnación, Rafael Duluc, Gustavo Lara, Secundino Velásquez, Eduard Espiritusanto y Moisés Ayala.

Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género

Aracelis Villanueva presidirá la comisión, mientras que Lía Díaz será la vicepresidenta y María Mercedes Ortiz Diloné ocupará la secretaría.

También la integran Pedro Antonio Tineo, Félix Bautista, Guillermo Lama y Johnson Encarnación.

Comisión de Asuntos Fronterizos

Bernardo Alemán será el presidente; Secundino Velázquez, vicepresidente, y Manuel Rodríguez, secretario.

La comisión también estará integrada por Guillermo Lama, Dagoberto Rodríguez, Moisés Ayala, Omar Fernández, Johnson Encarnación y Antonio Marte.

Comisión de Contratos

Secundino Velásquez ocupará la presidencia; Pedro Antonio Núñez Tineo será el vicepresidente y Odalis Rafael Rodríguez, el secretario.

Completan la comisión Antonio Marte, Rafael Duluc, Eduard Espiritusanto, Manuel Rodríguez Ortega, Moisés Ayala y María Mercedes Ortiz Dilone.

Comisión de Cultura

Carlos Manuel Gómez será el presidente; Franklin Romero, vicepresidente, y María Mercedes Ortiz Dilone, secretaria.

También forman parte Odalis Rafael Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Gustavo Lara, Johnson Encarnación, Rafael Duluc y Antonio Manuel Taveras.

Comisión de Defensa y Seguridad Nacional

Moisés Ayala presidirá la comisión, acompañado por Antonio Marte como vicepresidente y Odalis Rodríguez como secretario.

Los demás integrantes son Ginette Bournigal, Rafael Duluc, Gustavo Lara, Omar Fernández, Manuel María Rodríguez Ortega y Dagoberto Rodríguez.

Comisión Permanente de Deportes

Gustavo Lara será el presidente; Rafael Duluc, vicepresidente, y Aracelis Villanueva, secretaria.

Además, la integran Manuel María Rodríguez Ortega, Eduard Espiritusanto, Aneudy Ortiz, Franklin Romero, Odalis Rafael Rodríguez y Antonio Taveras.

Comisión de Desarrollo Municipal

Aneudy Ortiz ocupará la presidencia; María Mercedes Ortiz será la vicepresidenta y Cristóbal Castillo, el secretario.

También forman parte de esta comisión Antonio Marte, Guillermo Lama, Pedro Tineo, Daniel Enrique Rivera, Manuel Rodríguez Ortega y Secundino Velásquez.

Comisión de Dominicanos Residentes en el Exterior

Omar Fernández presidirá la comisión; Pedro Tineo será el vicepresidente y Johnson Encarnación, el secretario.

La integran, además, Carlos Ureña, Eduard Espiritusanto, Aneudy Ortiz, Héctor Acosta, Augusto Velásquez y Moisés Ayala.

Comisión de Educación

Julito Fulcar será el presidente; Moisés Ayala, vicepresidente, y Félix Bautista, secretario.

Asimismo, la integran Santiago Zorrilla, Guillermo Lama, Dagoberto Rodríguez, Johnson Encarnación, Ramón Rogelio Genao y Antonio Taveras.

Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Rafael Duluc ocupará la presidencia; Julito Fulcar será el vicepresidente y Daniel Rivera, el secretario.

También la integran Cristóbal Castillo, Moisés Ayala, Odalis Rafael Rodríguez y Gustavo Lara.

Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo

Antonio Taveras será el presidente; Ginette Bournigal, vicepresidenta, y Pedro Tineo, secretario.

Completan la comisión Pedro Manuel Catrain, Alexis Victoria Yeb, Héctor Acosta y Ramón Rogelio Genao.

Comisión de Ética

Odalis Rafael Rodríguez presidirá la comisión; Antonio Taveras será el vicepresidente y Ginette Bournigal, la secretaria.

También la integran Carlos Gómez, Dagoberto Rodríguez y Héctor Acosta.

Comisión de Hacienda

Pedro Catrain será el presidente; Julito Fulcar, vicepresidente, y Alexis Victoria Yeb, secretario.

La comisión estará integrada, además, por Ginette Bournigal, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, María Mercedes Dilone, Aracelis Villanueva y Eduard Espiritusanto.

Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas

Alexis Victoria Yeb ocupará la presidencia; Omar Fernández será el vicepresidente y Ramón Rogelio Genao, el secretario.

Asimismo, la conforman Cristóbal Venerado Castillo, Ginette Bournigal, Antonio Taveras, Aneudy Ortiz y Gustavo Lara.

Comisión de Interior, Policía y Seguridad Ciudadana

Franklin Romero presidirá la comisión; Cristóbal Castillo será el vicepresidente y Moisés Ayala, el secretario.

También la conforman Eduard Espiritusanto, Rafael Duluc, Aneudy Ortiz, María Mercedes Ortiz Diloné, Rafael Duluc y Aracelis Villanueva.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Cristóbal Castillo será el presidente; Franklin Romero, vicepresidente, y Rafael Duluc, secretario.

La integran, también, Omar Fernández, Santiago Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Pedro Manuel Catrain Bonilla, Félix Bautista y Aracelis Villanueva.

Comisión de Juventud

Eduard Espiritusanto ocupará la presidencia; Gustavo Lara Salazar será el vicepresidente y Aneudy Ortiz, el secretario.

También la integran Franklin Romero, Guillermo Lama, Carlos Manuel Gómez Ureña y Héctor Acosta.

Comisión de Modernización y Reforma

Johnson Encarnación presidirá la comisión; Bernardo Alemán Rodríguez será el vicepresidente y Augusto Velásquez Pimentel, el secretario.

Además, la forman Héctor Acosta, Franklin Romero, Santiago Zorrilla y Julito Fulcar.

Comisión de Obras Públicas

Félix Bautista será el presidente; Cristóbal Venerado Castillo, vicepresidente, y Antonio Marte, secretario.

También la integran Manuel Rodríguez Ortega, Alexis Victoria Yeb, Johnson Encarnación, Franklin Romero, Bernardo Alemán y Ramón Rogelio Genao.

Comisión de Presupuesto

Daniel Rivera ocupará la presidencia; Aracelis Villanueva será la vicepresidenta y Guillermo Lama, el secretario.

La comisión también estará integrada por Alexis Victoria Yeb, Santiago Zorrilla, Dagoberto Rodríguez, Félix Bautista, Ginette Bournigal y Julito Fulcar.

Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Casimiro Antonio Marte será el presidente; Carlos Manuel Gómez Ureña, vicepresidente, y Santiago José Zorrilla, secretario.

Además, la integran María Mercedes Ortiz Diloné, Rafael Duluc, Lía Díaz Santana, Antonio Taveras, Moisés Ayala y Manuel Rodríguez Ortega.

Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

María Ortiz Diloné ocupará la presidencia; Santiago José Zorrilla será el vicepresidente y Carlos Manuel Gómez Ureña, el secretario.

También forman parte de la comisión Pedro Tineo, Aracelis Villanueva, Lía Díaz Santana, Gustavo Lara, Omar Fernández y Julito Fulcar.

Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones

Lía Díaz será la presidenta; Dagoberto Rodríguez, vicepresidente, y Ginette Bournigal, secretaria.

Además, la integran Johnson Encarnación, Franklin Romero, Omar Fernández, Gustavo Salazar, Ramón Rogelio Genao y Daniel Rivera.

Comisión de Salud Pública

Dagoberto Rodríguez presidirá la comisión; Daniel Rivera será el vicepresidente y Johnson Encarnación, el secretario.

También la integran Lía Díaz Santana, Moisés Ayala, Eduard Espiritusanto, Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb y Odalis Rodríguez.

Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de la Agenda Parlamentaria

Pedro Tineo será el presidente; Ginette Bournigal, vicepresidenta, y Franklin Romero, secretario.

La integran, además, Héctor Acosta, Félix Bautista, Julito Fulcar, Ramón Rogelio Genao, Bernardo Alemán Rodríguez y Antonio Taveras.

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones

Guillermo Lama ocupará la presidencia; Pedro Antonio Tineo será el vicepresidente y Dagoberto Rodríguez, el secretario.

Además, la integran Augusto Velásquez, Héctor Acosta, Antonio Marte, Ramón Rogelio Genao, Aneudy Ortiz y Bernardo Alemán Rodríguez.

Comisión de Turismo

Ginette Bournigal será la presidenta; Rafael Duluc, vicepresidente, y Eduard Espiritusanto, secretario.

Completan la comisión Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain, Santiago Zorrilla, Omar Fernández, Secundino Velásquez y Daniel Rivera Reyes.