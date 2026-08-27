Gobierno deposita proyecto en el Senado para fortalecer las Alianzas Público-Privadas

La propuesta fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado de la República un proyecto de ley que busca un nuevo marco normativo para las Alianzas Público-Privadas (APP). La iniciativa busca derogar la ley vigente (47-20), pero no eliminar el régimen de APP, sino eficientizar los procesos de presentación, evaluación y conocimiento de una iniciativa.

La propuesta fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp), Andrés Lugo.

"En calidad de ministro de la Presidencia y por orden del presidente Luis Abinader, vinimos a depositar un proyecto de ley que busca una mejora, en el marco de la necesidad de que un documento tan importante como este, para la experiencia que hemos tenido en estos últimos seis años desde su puesta en vigencia y, en miras de poder lograr la meta como país de duplicar el tamaño de nuestra economía, pueda contribuir a esa meta", expresó Paliza.

De igual manera, sostuvo que es oportuno eficientizar los plazos y mejorar el sistema de participación del sector privado, al tiempo que aseguró que la propuesta es "bastante interesante" y que fue socializada con diversos sectores.

De su lado, Andrés Lugo explicó que la iniciativa procura modernizar y eficientizar aún más la Ley 47-20, mediante la reducción de los plazos de algunos procesos, tanto del sector privado como de determinadas instituciones públicas.

"Le hago la entrega formal al presidente (del Senado) para que sea evaluada ahora en el Congreso Nacional. Siempre hay espacios para fortalecer las iniciativas", manifestó.

Proyecto será enviado a comisión

Al recibir la propuesta, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la pieza legislativa recibirá el trámite correspondiente, al igual que las demás iniciativas depositadas ante el Congreso Nacional.

"Siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre tiene espacio para ser perfectible y mejorado. Ya es una ley que tiene seis años en curso; es decir, que en ese tiempo se ha podido cubrir, pero debe haber cambios significativos y le daremos el tratamiento adecuado", indicó.

De los Santos informó que el proyecto será conocido en la próxima sesión y posteriormente remitido a una comisión para su estudio.

"Esperemos que en un tiempo relativamente corto podamos darle esta pieza al país, porque todos debemos aportar a que el país se siga desarrollando, y no hay mejor forma de desarrollarse que con la inversión y las alianzas público-privadas", refirió.

Tras ser cuestionado sobre si la nueva normativa podría ser aprobada durante la actual legislatura, el presidente del Senado evitó confirmarlo, aunque aseguró que será estudiada "sin prisa, pero sin pausa".

"En un tiempo récord el país tendrá su nueva ley", afirmó.

Novedades

El proyecto procura reformar la Ley 47-20 con el objetivo de establecer un marco normativo más moderno.

Asimismo, busca fortalecer la capacidad del Estado para desarrollar proyectos viales, atraer inversión privada, mejorar la prestación de infraestructuras y servicios de interés social, distribuir adecuadamente los riesgos entre los sectores público y privado y proteger la sostenibilidad fiscal del Estado.

Entre las novedades de la propuesta figura la creación de un Consejo de Alianzas Público-Privadas, que funcionaría como órgano superior de decisión y tendría entre sus principales atribuciones declarar el interés público, aprobar pliegos, adjudicar contratos y autorizar transferencias de recursos públicos.

El modelo planteado permitirá que las iniciativas puedan ser promovidas tanto por entidades públicas como privadas.

Con el depósito de la propuesta, inicia su trámite en el Congreso Nacional, donde deberá ser conocida por ambas cámaras legislativas antes de su eventual promulgación.

Meta de duplicar la economía

El ministro de la Presidencia aseguró que la meta del país es duplicar el tamaño de la economía para 2036.

"Nos hemos propuesto duplicar el tamaño de la economía para el 2036. Es una meta país que invita a que el sector público y el sector privado tengan sinergia para lograrla. Actualizar el instrumento, porque en la práctica no hemos logrado todas las alianzas que habíamos querido y por eso hemos querido incorporar ese elemento (los cambios a la ley)", explicó.

Asimismo, Paliza anunció que existe una alianza público-privada en proceso de perfeccionamiento que, según dijo, podría cambiar por completo el perfil de la provincia Samaná y de toda esa región.

"Me refiero al puerto de cruceros, lo que era el antiguo puerto Duarte, en Arroyo Barril. En alianza público-privada se ha llegado a un acuerdo o entendimiento que será ganar-ganar", señaló.

El ministro indicó que se contempla que Samaná pueda quedar impactada de tal manera que llegue a recibir hasta un millón de cruceristas.