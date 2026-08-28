Los yates y barcos lujosos no pagarían impuestos por 10 años, según proyecto en el Senado

El senador Alexis Victoria Yeb, autor del proyecto de ley de turismo náutico en República Dominicana. ( PUBLICADA EN EL X DEL SENADO )

Otra vez, el Senado aprobó un proyecto de ley que, entre otras disposiciones, favorece la importación de yates y embarcaciones lujosas para que esos equipos no paguen impuestos en la República Dominicana durante un plazo de diez años.

La disposición la contiene el proyecto de ley de turismo náutico de recreo, una propuesta que lleva alrededor de cuatro años dando vueltas en el Congreso y que ya ha sido aprobada tres veces en el Senado, pero nunca ha superado el total de los trámites legislativos para ser una ley.

El proyecto es autoría de los senadores oficialistas Alexis Victoria Yeb y Ginnette Bournigal. En su artículo 50, la pieza de ley establece que se aplicará “exoneración de gravamen o tasa arancelaria” por 10 años para yates, barcos de vela, motocicletas acuáticas o jet ski y embarcaciones inflables.

Más arriba, en el artículo 48, la propuesta aprobada en primera discusión también exonera de impuestos y gravámenes las propiedades y los terrenos que se usen en actividades de turismo náutico.

Además, también quedarían liberados de impuestos los materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se importen y que se utilicen para construir productos vinculados al turismo náutico de recreo.

Medidas anunciadas

En su artículo 16, el proyecto aprobado por los congresistas da un plazo máximo de tres horas para que las solicitudes de recepción y despacho de embarcaciones recreativas sean respondidas, lo que busca agilizar los puertos del país.

En toda una sección, la propuesta legislativa dolariza todos los servicios y las tasas para emitir matrículas, permisos temporales e inspecciones de navegación.

Por ejemplo, algunos servicios para embarcaciones, como emisión de matrícula, renovación anual de certificados, registro de barcos, transferencia de titularidad o permisos para navegar, podrían costar hasta cinco dólares. Aunque el mismo proyecto aclara que todos los documentos y tasas “podrán ser pagados en dólares o en pesos dominicanos”.

Asimismo, la pieza sancionada prohíbe que los yates o embarcaciones naveguen de noche si no tienen un sistema de identificación o contacto a distancia. Las que sí lo tengan estarían autorizadas a transitar “en cualquier horario”, siempre que cumplan con una solicitud electrónica de despacho.

Sanciones

Además de las disposiciones de exoneraciones y nuevas tasas, la propuesta congresual impone severas sanciones y procedimientos civiles contra quienes tengan embarcaciones y violen algunas disposiciones de la ley:

• Abandono de embarcaciones: multa de hasta 50 salarios mínimos.

• Vertido de desechos al agua: multa de hasta 100 salarios mínimos.

Proceso pendiente

El proyecto de ley fue aprobado en primera discusión y aún está pendiente de otros trámites antes de ser aprobado definitivamente y convertirse en ley.

La pieza está pendiente de una aprobación en segunda discusión y luego irá a la Cámara de Diputados para cumplir el mismo proceso antes de ir al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación.