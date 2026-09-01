La asignatura Moral y Cívica sería obligatoria en escuelas, según aprobación de diputados

El diputado Onavel Aristy al propulsar el proyecto aprobado en primera lectura ( PUBLICADA EN EL X ELSE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura un proyecto de ley que establece como obligatoria la enseñanza de la asignatura Educación Moral y Cívica en el sistema educativo preuniversitario dominicano, tanto en los centros públicos como en los colegios privados.

La iniciativa aprobada es una fusión de dos proyectos propuestos por los diputados Onavel Aristy y Liz Mieses, quienes buscan que la Moral y Cívica sean asignaturas permanentes en el sistema educativo dominicano.

El texto fusionado establece que la Educación Moral y Cívica formará parte "integral y obligatoria" del currículo del sistema educativo preuniversitario.

Según el proyecto aprobado, la aplicación de la materia abarcaría todos los centros educativos públicos y privados del país y se realizaría de manera progresiva, tomando en cuenta las edades y necesidades de los estudiantes en cada nivel.

No podría eliminarse*

La propuesta establece, además, una protección legal para la permanencia de la asignatura.

De acuerdo con el texto, las disposiciones de la futura ley deberán aplicarse en armonía con la legislación educativa vigente y no limitarán la facultad técnica del Ministerio de Educación para actualizar los contenidos curriculares.

La propuesta contempla que la asignatura sea impartida en educación inicial, primaria y secundaria.

Entre los contenidos de la materia estarían fomentar el respeto a la Constitución y las leyes, la formación ética y moral, el ejercicio responsable de la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y la convivencia social, la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios, así como la participación democrática y el compromiso social.

El proyecto también establece que los contenidos deberán incluir principios éticos y valores morales, derechos y deberes ciudadanos, conocimientos básicos de la Constitución, funcionamiento de las instituciones del Estado, cultura democrática y participación ciudadana, además del respeto a los símbolos patrios y a la identidad nacional.

Una materia que se mantendría

Uno de los fundamentos centrales de la propuesta es que la asignatura no solo sea incorporada al currículo, sino que tenga continuidad dentro del sistema educativo.

Los argumentos del proyecto sostienen que el sistema educativo debe promover valores éticos, cívicos y democráticos, el conocimiento de la Constitución, el respeto a los símbolos patrios, la convivencia pacífica, la participación ciudadana y el compromiso con el bienestar colectivo.

Asimismo, plantea que una formación insuficiente en valores éticos y cívicos podría incidir en el deterioro de la convivencia social.

La propuesta también se fundamenta en la Ley General de Educación 66-97, al señalar que la educación debe orientarse al desarrollo integral del ser humano y a "la formación de ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con los valores patrióticos y democráticos".

Minerd tendrá a su cargo el programa

El proyecto otorga al Ministerio de Educación la responsabilidad de diseñar, desarrollar y actualizar el programa académico de la asignatura.

La enseñanza deberá realizarse mediante metodologías participativas que fomenten la reflexión, el análisis crítico y la aplicación práctica de los conocimientos y valores en la vida cotidiana de los estudiantes.

Además, el Ministerio de Educación deberá desarrollar programas de capacitación y actualización para los docentes que impartan la materia, incorporando metodologías pedagógicas y enfoques didácticos.

El proyecto dispone revisiones periódicas para evaluar su efectividad y actualizar contenidos, metodologías y estrategias pedagógicas cuando sea necesario.

A segunda lectura

El proyecto aprobado ahora será sometido a una segunda lectura antes de seguir su trámite en el Senado.