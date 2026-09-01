El PLD somete proyectos para interpelar a los gerentes de las EDE por facturación y apagones

El diputado Charlie Mariotti mientras sometía el proyecto de resolución en la sesión del martes 01 de septiembre del 2026. ( PUBLICADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó este martes tres proyectos de resolución para interpelar en la Cámara de Diputados a los administradores de las empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste), a fin de que expliquen la situación del servicio eléctrico, las inversiones anunciadas y el manejo de los recursos que reciben.

Las tres iniciativas, sometidas a nombre del diputado Charlie Mariotti, procuran que comparezcan ante el Congreso los administradores José Luis Actis, de Edesur; Gustavo Martínez, de Edenorte, y Emilio Contreras, de Edeeste.

Mariotti explicó que uno de los principales motivos de la interpelación es conocer la metodología utilizada por las distribuidoras para calcular las facturas, ante denuncias de usuarios que, según afirmó, han pasado de pagar dos o tres mil pesos a recibir facturas de 20, 30 y hasta 40,000 pesos "sin explicaciones claras".

"Necesitamos que expliquen cuál es la matemática que ellos están utilizando para hacerle la factura a la gente", sostuvo el legislador al anunciar el depósito de las iniciativas.

El diputado opositor también reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos que reciben las distribuidoras mediante subsidios y de los préstamos aprobados para el sector eléctrico.

Edenorte

La resolución dirigida a Edenorte plantea que la empresa anunció para 2026 un plan de expansión eléctrica con una inversión superior a los 1,103 millones de pesos, destinado a la repotenciación de subestaciones estratégicas y a la construcción de nuevas infraestructuras, con una proyección de incorporar unos 220 megavoltio-amperios de potencia adicional.

El proyecto también hace referencia a inversiones superiores a 89 millones de pesos para la rehabilitación de redes eléctricas en las comunidades de Pontón Arriba y Pontón Abajo, en Navarrete, provincia Santiago.

Ante esos anuncios, los diputados del PLD consideran necesario conocer el nivel de ejecución física y financiera de las inversiones y determinar si estas se han traducido en mejoras en la calidad, continuidad y estabilidad del servicio.

Edeeste

En el caso de Edeeste, el proyecto destaca que la distribuidora anunció proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación de sus redes, incluyendo un plan de inversión superior a 400 millones de pesos para fortalecer el servicio eléctrico en la provincia Monte Plata.

La iniciativa busca que el administrador explique el nivel de ejecución de esas inversiones y sus resultados concretos.

Edesur

Para Edesur, el proyecto presentado por el PLD pone el foco en los reclamos registrados en distintas comunidades de su área por interrupciones prolongadas del servicio eléctrico.

La resolución cita específicamente un reclamo formulado durante una sesión del Senado del 8 de julio de 2025 respecto a la situación energética de la provincia Pedernales.

En esa ocasión se denunciaron apagones de entre 10 y 15 horas y el incumplimiento de compromisos que habían sido anunciados para solucionar el problema.

Joel Santos en la mira

Mariotti adelantó que, después de los administradores de las tres distribuidoras, el bloque del PLD contempla invitar al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, para que también responda ante los legisladores sobre la situación del sector energético.

El diputado dijo tener expectativas de que Santos acepte, ya que, según explicó, anteriormente ha acudido al Congreso cuando ha sido invitado por los legisladores.

El legislador opinó que el Congreso tiene la responsabilidad de ejercer su función de fiscalización.

¿Qué es una interpelación?

Las interpelaciones son un requerimiento formal que posteriormente termina en un interrogatorio a un funcionario para que explique ante los legisladores algunos aspectos de su gestión.

Según la Constitución y los reglamentos congresuales, el hallazgo de irregularidades durante el interrogatorio podría provocar la destitución del funcionario interpelado.