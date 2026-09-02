Diputados aprueban proyecto que obliga a becarios internacionales a regresar al país

Sesión de la Cámara de Diputados del miércoles 02 de septiembre del 2026. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, que establece, entre sus principales disposiciones, que los beneficiarios de becas internacionales deberán regresar al país y cumplir un período de servicio profesional o, de lo contrario, devolver los recursos recibidos para financiar sus estudios.

La iniciativa, propuesta por el diputado José Manuel Caraballo Gómez, establece en su artículo 15 que los beneficiarios deberán retornar a la República Dominicana al concluir sus estudios y prestar sus servicios profesionales en el territorio nacional durante un período de dos a cinco años.

Si los estudiantes no retornan al país como lo dispone la ley, estarán obligados a devolver los fondos otorgados para la beca. Además, el beneficiario podrá enfrentar los procesos civiles o penales que correspondan.

El proyecto precisa que esta obligación no constituye una restricción de derechos fundamentales, sino "una condición vinculada al principio de reciprocidad social y a la función pública de la educación".

Sanciones por irregularidades

La propuesta también establece consecuencias para quienes incurran en irregularidades para obtener o utilizar una beca.

Entre las infracciones calificadas como "muy graves" figuran la presentación de documentos falsos o adulterados, la manipulación de registros y el uso fraudulento o desvío total de los recursos asignados.

Quienes incurran en estas acciones podrían perder definitivamente el beneficio, estar obligados a devolver la totalidad de los fondos recibidos, quedar inhabilitados para postularse a becas por un período de hasta diez años y ser remitidos al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.

El régimen también alcanza a los funcionarios que incurran en tráfico de influencias, favoritismo o asignación irregular de becas.

Estos enfrentarían la destitución de sus cargos y la inhabilitación, además de las sanciones establecidas en las leyes de función pública, compras y contrataciones públicas y lavado de activos.

Prioridad para zonas rurales

El proyecto establece, además, criterios para ampliar el acceso a las becas entre sectores considerados prioritarios.

El artículo 14 dispone que un porcentaje mínimo de las becas anuales otorgadas por el Gobierno sea destinado directamente a estudiantes de zonas rurales, territorios con mayor rezago social y dominicanos en el exterior.

El cumplimiento de esta meta deberá ser publicado oficialmente antes del 31 de marzo de cada año.

Portal público de becas

Para reforzar la transparencia del sistema, la iniciativa contempla la creación del Portal Único de Becas (PUBE), una plataforma digital de acceso público en la que deberán concentrarse las convocatorias, los requisitos y los resultados de los programas.

A esto se suma la obligación del Consejo Nacional de Becas (Conabe) de publicar cada año un informe detallado sobre las adjudicaciones, los montos otorgados y las regiones beneficiadas, con el objetivo de medir el impacto de la inversión estatal.

El sistema de becas será financiado mediante asignaciones presupuestarias estatales, aportes privados, donaciones y cooperación internacional, así como a través de un fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Becas.

La propuesta también busca vincular la entrega de becas con las necesidades de profesionales que tenga el país.

Para ello, el artículo 7 del proyecto aprobado por los diputados faculta al Conabe a elaborar cada cinco años un informe nacional de necesidades laborales y formativas, que deberá servir como base técnica para priorizar las áreas de estudio estratégicas para el mercado laboral dominicano.

Va al Senado

Tras su aprobación en segunda lectura, el proyecto será remitido al Senado, donde deberá completar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.