Félix Bautista somete proyecto busca modificar la ley de Régimen Electoral en el voto preferencial

Félix Bautista es senador por San Juan. ( FOTO CEDIDA POR FÉLIX BAUTISTA )

El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, sometió ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca modificar parcialmente la Ley Orgánica núm. 20-23, sobre Régimen Electoral, y derogar la Ley núm. 157-13, que instituyó el voto preferencial para la elección de diputados al Congreso Nacional, y regidores y vocales de distritos municipales.

La iniciativa plantea cambios al sistema utilizado para determinar los candidatos electos en los distintos niveles de elección y propone que diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales sean escogidos mediante el sistema de mayoría simple.

La mayoría simple consiste en la obtención del mayor número de votos válidos emitidos en una determinada provincia, circunscripción electoral, municipio o distrito municipal en las elecciones y es aplicable en las elecciones congresuales y en las municipales.

La iniciativa fue depositada en el hemiciclo el pasado cuatro de agosto y suministrada este miércoles a Diario Libre.

En el caso de las elecciones para escoger al presidente y vicepresidente de la República, la propuesta mantiene el sistema de mayoría absoluta, que establece que si ninguna candidatura obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, se realizaría una segunda elección el último domingo de junio, en la que participarían únicamente las dos candidaturas más votadas, como establece la Ley 20-23, del Régimen Electoral.

"Para la segunda elección no se admitirán modificaciones de alianza o coaliciones ni se aceptarán nuevos pactos y participarán únicamente las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos válidos en la primera elección", refiere el punto 1.2 de la iniciativa legislativa. También, señala que si una candidatura se retira del proceso, se declarará ganadora la otra candidatura sin necesidad de realizar la segunda votación.

D´Hondt para diputados nacionales y del exterior

El proyecto también establece que los diputados nacionales por acumulación de votos, los diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior y los representantes ante organismos internacionales sean elegidos mediante el sistema proporcional.

Para estos casos se utilizaría la fórmula D´Hondt y listas cerradas y bloqueadas, tomando en consideración los votos válidos obtenidos por las organizaciones políticas.

La iniciativa modifica, entre otros, los artículos 293, 294 y 295 de la Ley 20-23, correspondientes al régimen de determinación de los candidatos elegidos y las modalidades de elección.

El 294 establece la forma en que los partidos, agrupaciones o movimientos deberán, de ser aprobada la iniciativa, presentar a sus candidatos a senadores y disputados en cada provincia, municipio, circunscripción electoral o distrito municipal:

1) Senador, diputados, diputados nacionales por acumulación de votos;

2) Representantes ante parlamentos internacionales, diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior, alcaldes, vicealcaldes, regidores y suplentes de regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos, a través de boletas conjuntas o separadas para cada nivel de elección;

3) Serán elegidos por mayoría simple de votos, el senador, los diputados por provincia o circunscripción electoral, alcalde y vicealcalde, regidores y suplentes, director y subdirector de distrito municipal y vocales respectivos;

4) Por el sistema proporcional, los diputados nacionales y del exterior y los representantes ante organismos internacionales."

El 295 se refiere a las modalidades de elección con el voto preferencial:

El proyecto mantiene el voto preferencial para diputados, regidores y vocales, pero establece que estos serán presentados mediante listas cerradas y desbloqueadas.

La propuesta señala que el elector podrá escoger directamente al candidato de su preferencia, independientemente de la posición que ocupe en la lista presentada por el partido.

Asimismo, contempla que el elector pueda votar únicamente por el partido o agrupación política, sin seleccionar a un candidato específico. En ese caso, el voto se sumaría a la totalidad de sufragios obtenidos por la organización política y no favorecería particularmente a ninguno de sus candidatos.

Derogación de la Ley 157-13

Bautista propone, además, modificar el artículo 341 de la Ley 20-23 para establecer expresamente la derogación de la Ley núm. 157-13, del 9 de diciembre de 2013, que instituyó el voto preferencial para la elección de diputados al Congreso Nacional, regidores y vocales.

El proyecto también mantiene la derogación de la Ley núm. 15-19, de 2019, Ley Orgánica de Régimen Electoral, así como de cualquier disposición que resulte contraria a la nueva legislación.

De ser aprobada, promulgada y publicada, la nueva ley entraría en vigencia conforme a las disposiciones constitucionales y los plazos establecidos en el Código Civil dominicano.

La propuesta fue presentada por Félix Bautista en su condición de senador de la República por la provincia San Juan.