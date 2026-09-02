Proyecto de juegos de azar crea registro para quienes decidan dejar de apostar, destaca Genao

El proyecto fue aprobado el pasado 23 de julio por los diputados, pero perimió. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana establece, entre sus novedades, la creación de un registro nacional para las personas que voluntariamente decidan dejar de apostar, destacó este miércoles el diputado Rogelio Alfonso Genao.

El legislador, presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que estudió la iniciativa, afirmó que el proyecto introduce por primera vez mecanismos específicos para la prevención y atención de la ludopatía.

A través de una nota de prensa, explicó que la propuesta busca actualizar una regulación que data de 1964 y que, a su juicio, no responde al crecimiento de las apuestas por internet ni contempla de manera suficiente políticas de juego responsable.

En la actualidad, el proyecto debe de conocerse de nuevo en el Congreso, puesto que perimió en la pasada legislatura.

Registro de autoexclusión

El artículo 38 del proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Autoexclusión, que estaría bajo la administración de la Dirección General de Juegos de Azar.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse de forma presencial o electrónica. Las personas que se registren deberán permanecer en el sistema por un período mínimo de seis meses.

Durante ese tiempo, los operadores de juegos de azar estarán obligados a consultar el registro antes de permitir el acceso a sus establecimientos, abrir cuentas o pagar premios a las personas inscritas.

También tendrán prohibido dirigirles publicidad, promociones o bonificaciones relacionadas con juegos de azar.

Genao aclaró que la autoexclusión no representa una prohibición impuesta por el Estado, sino una decisión voluntaria del ciudadano que deberá ser respetada por las empresas del sector.

Destinarán recursos a combatir la ludopatía

La propuesta, dijo también, que establece recursos para financiar programas de prevención, atención y tratamiento del juego patológico.

"De acuerdo con el artículo 170, el 10 % de los recursos recaudados mediante las multas contempladas en la legislación será destinado a estos programas, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social", dice el documento.

El proyecto contempla, además, una línea telefónica gratuita y permanente atendida por profesionales de la salud mental, así como campañas educativas sobre los riesgos asociados al juego.

Las piezas publicitarias, boletos, mostradores y páginas web vinculadas a juegos de azar deberán incluir la advertencia: "Jugar Puede Provocar Adicción y Afectar la Salud", junto con el número de la línea de asistencia.

Como parte de las medidas de protección al jugador, los operadores tampoco podrán conceder préstamos o créditos para continuar apostando ni aceptar determinados bienes, valores o acciones como forma de pago.

Más controles para las apuestas por internet

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la regulación de las apuestas digitales.

Genao señaló que el proyecto establece controles específicos para una modalidad que ha experimentado un crecimiento importante y que no está contemplada de forma adecuada en la legislación vigente.

El artículo 82 establece que las plataformas deberán verificar la identidad y la mayoría de edad de los usuarios mediante los registros de la Junta Central Electoral antes de permitir depósitos o apuestas.

Los operadores también tendrán que ofrecer herramientas para que los usuarios establezcan límites de depósitos, pérdidas y tiempo de juego. Además, deberán emitir avisos periódicos sobre la duración de las sesiones.

La iniciativa contempla mecanismos para combatir las plataformas que operen sin autorización. La Dirección General de Juegos de Azar podrá solicitar, en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el bloqueo de dominios y aplicaciones que funcionen sin licencia.

También podrá solicitar a las entidades de pago la suspensión de transacciones destinadas a operadores ilegales.

El proyecto dispone que las autoridades mantengan una lista actualizada de las plataformas autorizadas y de los sitios bloqueados. Para los juegos por internet, establece además un impuesto mensual de 10 %.

Incumplir las reglas podría costar la licencia

La propuesta endurece las sanciones para los operadores que incumplan las disposiciones de juego responsable.

Las violaciones a estas políticas podrían llevar a la cancelación o revocación de las licencias, mientras que no conectarse al sistema de control del regulador sería considerado una infracción muy grave.

En ese caso, las sanciones contempladas incluyen multas de entre 200 y 400 salarios mínimos del sector público, además del cierre provisional del establecimiento por un período de tres a seis meses.

Asimismo, el desarrollo de aplicaciones de juegos de azar sin autorización podría ser sancionado con penas de dos a cinco años de prisión.

Genao sostuvo que el objetivo es que la modernización de la industria de juegos de azar esté acompañada de mayores obligaciones para los operadores y de mecanismos que permitan reducir los riesgos para los ciudadanos, particularmente aquellos relacionados con la adicción al juego.