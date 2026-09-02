Pacheco "le tira la bola" al Gobierno por el tranque de la reforma laboral

Alfredo Pacheco durante una rueda de prensa en su despacho el miércoles 02 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, atribuyó este miércoles al proceso de diálogo convocado por el Poder Ejecutivo el último freno al proyecto de reforma del Código de Trabajo, una iniciativa que ha encontrado obstáculos para avanzar en la Cámara Baja y que ya ha perimido en dos ocasiones.

Pacheco explicó que la Cámara de Diputados estaba en condiciones de continuar con el conocimiento de la reforma laboral, cuyo informe ya había sido preparado por la comisión correspondiente, cuando se produjo el llamado del Gobierno a retomar el diálogo entre los sectores involucrados.

"Acuérdense que la última vez nosotros paralizamos el conocimiento del proyecto, que ya estaba listo el informe de la Comisión, porque se llamó un diálogo desde el Poder Ejecutivo", respondió Pacheco al ser cuestionado sobre dónde se encuentra el tranque que frena el proyecto.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que, una vez convocado ese proceso, los legisladores debían atenderlo, especialmente porque la iniciativa para retomar las conversaciones partió del propio presidente Luis Abinader.

"Si se llamó un diálogo, entonces hay que atender, y sobre todo que el llamado vino del Poder Ejecutivo, del propio ciudadano presidente de la República", afirmó.

Obstáculos a la reforma

Al final de la legislatura pasada, que concluyó el 26 de julio, el proyecto de reforma laboral estuvo a punto de ser debatido y aprobado, pero unas declaraciones de Abinader, en las que planteó la necesidad de ampliar el diálogo sobre la pieza, detuvieron su avance hasta que perimió.

Sigue siendo prioridad

Pese a las dificultades y a la falta de consenso sobre el Código de Trabajo, Pacheco aseguró que la iniciativa continúa entre los proyectos que considera prioritarios para la Cámara de Diputados.

Recordó que incluyó la reforma laboral entre los asuntos importantes durante su discurso de toma de posesión del pasado 16 de agosto.

"Yo dije en el discurso de toma de posesión el pasado 16 de agosto que ese es uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos en carpeta", manifestó.

Sus declaraciones se producen, además, en un momento en que representantes del sector sindical han planteado que ya no tienen interés en continuar con el proyecto en los términos en que ha sido discutido.

Ante esta posición, Pacheco indicó que la Cámara conversará con los diferentes actores para intentar encontrar un punto de entendimiento.

La reforma de la Seguridad Social también espera

Mientras la reforma laboral continúa pendiente de superar el tranque, otro de los grandes proyectos que el Congreso tiene en carpeta depende de que el Poder Ejecutivo concrete una propuesta anunciada: la modificación integral de la Ley de Seguridad Social.

Pacheco informó que desde el Gobierno le han indicado que el proyecto está "bastante avanzado" y que, por tanto, los legisladores permanecen a la espera de que sea depositado formalmente ante el Congreso.

"Nosotros trataremos de trabajar íntegramente como nos ha prometido el Gobierno central, que se ha comprometido con la elaboración de un proyecto que ya nos han indicado que está bastante avanzado y que nosotros hemos estado a la espera del mismo", declaró.