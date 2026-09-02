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Senado aprueba proyecto que obliga a incorporar energía renovable en edificios públicos y privados

La iniciativa fue aprobada por la Cámara Alta en segunda discusión y ahora pasa a los diputados

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    Senado aprueba proyecto que obliga a incorporar energía renovable en edificios públicos y privados
    La propuesta del Senado es de la autoría de los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago Zorrilla. (FOTO PUBLICADA POR EL SENADO EN SU CUENTA DE X)

    El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, el proyecto de ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados.

    La propuesta es de la autoría de los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago Zorrilla.

    La iniciativa busca fomentar el uso de fuentes alternativas de energía, promover el ahorro y la eficiencia energética, así como establecer criterios para la incorporación de sistemas de energía renovable en edificaciones.

    Con la aprobación la pieza concluyó su trámite en el Senado de la República y será remitida a la Cámara de Diputados, donde deberá agotar el proceso legislativo correspondiente antes de ser enviada al Poder Ejecutivo.

    El artículo 3 establece que las edificaciones públicas pertenecientes a la Administración Pública Central, los poderes públicos, órganos extrapoder, corporaciones de derecho público, ayuntamientos y juntas de distritos municipales, así como los edificios de apartamentos construidos por el Estado, de nueva construcción o remodelados, deberán contar con instalaciones destinadas al aprovechamiento de fuentes de energía renovable.

    • En cuanto a las edificaciones privadas, el proyecto contempla la incorporación de sistemas de energía renovable para la iluminación de áreas comunes y el funcionamiento de calentadores de agua.

    La iniciativa contempla, además, la colocación de paneles solares u otras tecnologías renovables en edificios de apartamentos construidos por el Estado que superen los dos niveles, con el propósito de suplir la iluminación de las áreas comunes y el calentamiento de agua.

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    La medida también alcanzaría a las edificaciones públicas de nueva construcción o en proceso de remodelación pertenecientes a la Administración Pública Central, los poderes públicos, órganos extrapoder, ayuntamientos y juntas de distritos municipales, sin importar su tamaño o cantidad de niveles.

    También en apartamentos

    En el sector privado, la disposición aplicaría a edificios de apartamentos de más de dos niveles, de nueva construcción o reconstruidos, siempre que la reconstrucción o remodelación supere el 25 % de la estructura.

    La propuesta establece, además, que el Estado deberá promover el uso de fuentes de energía renovable en edificios, viviendas unifamiliares, sistemas de iluminación exterior y otros espacios públicos y privados.

    Asimismo, quienes construyan o reconstruyan viviendas unifamiliares, para uso propio o de terceros, tendrán el deber de incorporar instalaciones de energía renovable destinadas a la iluminación de áreas comunes y al calentamiento de agua.

    La aplicación de estas disposiciones estaría bajo la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas.

    TEMAS -

      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.