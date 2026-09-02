Senado aprueba proyecto que obliga a incorporar energía renovable en edificios públicos y privados

La propuesta del Senado es de la autoría de los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago Zorrilla. ( FOTO PUBLICADA POR EL SENADO EN SU CUENTA DE X )

El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, el proyecto de ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados.

La propuesta es de la autoría de los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago Zorrilla.

La iniciativa busca fomentar el uso de fuentes alternativas de energía, promover el ahorro y la eficiencia energética, así como establecer criterios para la incorporación de sistemas de energía renovable en edificaciones.

Con la aprobación la pieza concluyó su trámite en el Senado de la República y será remitida a la Cámara de Diputados, donde deberá agotar el proceso legislativo correspondiente antes de ser enviada al Poder Ejecutivo.

El artículo 3 establece que las edificaciones públicas pertenecientes a la Administración Pública Central, los poderes públicos, órganos extrapoder, corporaciones de derecho público, ayuntamientos y juntas de distritos municipales, así como los edificios de apartamentos construidos por el Estado, de nueva construcción o remodelados, deberán contar con instalaciones destinadas al aprovechamiento de fuentes de energía renovable.

En cuanto a las edificaciones privadas, el proyecto contempla la incorporación de sistemas de energía renovable para la iluminación de áreas comunes y el funcionamiento de calentadores de agua.

La iniciativa contempla, además, la colocación de paneles solares u otras tecnologías renovables en edificios de apartamentos construidos por el Estado que superen los dos niveles, con el propósito de suplir la iluminación de las áreas comunes y el calentamiento de agua.

La medida también alcanzaría a las edificaciones públicas de nueva construcción o en proceso de remodelación pertenecientes a la Administración Pública Central, los poderes públicos, órganos extrapoder, ayuntamientos y juntas de distritos municipales, sin importar su tamaño o cantidad de niveles.

También en apartamentos

En el sector privado, la disposición aplicaría a edificios de apartamentos de más de dos niveles, de nueva construcción o reconstruidos, siempre que la reconstrucción o remodelación supere el 25 % de la estructura.

La propuesta establece, además, que el Estado deberá promover el uso de fuentes de energía renovable en edificios, viviendas unifamiliares, sistemas de iluminación exterior y otros espacios públicos y privados.

Asimismo, quienes construyan o reconstruyan viviendas unifamiliares, para uso propio o de terceros, tendrán el deber de incorporar instalaciones de energía renovable destinadas a la iluminación de áreas comunes y al calentamiento de agua.

La aplicación de estas disposiciones estaría bajo la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas.