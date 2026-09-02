Senadores llaman a la ADP a evitar reducción de horas de clases y priorizar la docencia

Sesión del Senado de este miércoles dos de septiembre de 2026. ( FOTO PUBLICADA POR EL SENADO EN SU CUENTA DE X )

Tras la disposición de varias seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de reducir el horario de clases en centros educativos de la provincia Santo Domingo, debido a problemas que, según alegan, persisten en los planteles, senadores abogaron la tarde de este miércoles por priorizar la docencia y evitar que los estudiantes resulten afectados.

En ese sentido, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, planteó que las dificultades relacionadas con el sector educativo deben ser atendidas antes del inicio del año escolar.

"Con el tiempo se deberán solucionar las cosas antes de que los niños ingresen al aula, porque los niños no deberían verse afectados", expresó.

En cuanto a la reducción de la jornada escolar, Rodríguez consideró que los fines de semana y días feriados pueden aprovecharse para realizar trabajos y resolver cualquier inconveniente relacionado con la infraestructura de los centros educativos.

De su lado, el senador por la provincia Barahona, Moisés Ayala, exhortó a la ADP y a los distintos gremios vinculados al sector educativo a contribuir con la formación de los estudiantes.

"Hacemos un llamado a la ADP a que se sensibilice y, mejor, nuestros niños salgan mejor formados. Hay que buscar una solución que no afecte la docencia", manifestó.

Ayala sostuvo que, en lugar de reducir las horas de clases, estas deberían ampliarse para favorecer la formación académica de los estudiantes.

"Lo que debemos es buscar el espacio para que los niños y los más necesitados puedan ir a las escuelas", agregó.

Mientras que el senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, consideró que la ADP debe crear conciencia sobre la importancia de preservar la jornada escolar y tomar en cuenta tanto a los estudiantes como a sus padres.

"Los padres hacen un esfuerzo extraordinario para que sus hijos lleguen a la escuela y, mientras más retrocedemos en darle educación a nuestros hijos, habrá más problemas", advirtió.

Medidas adoptadas por seccionales de la ADP

Varias seccionales de la ADP dispusieron una reducción de las horas de clases como medida de presión ante los problemas que, según denuncian, afectan a distintos centros educativos.

Entre las disposiciones figura que en los centros de jornada extendida la docencia concluya a las 3:00 de la tarde, mientras que en aquellos que no disponen del servicio de almuerzo las clases finalicen al mediodía.

Los docentes también reclaman mejoras en la infraestructura escolar, la incorporación del personal docente, administrativo y de apoyo que haga falta.

En un comunicado dirigido al magisterio del Gran Santo Domingo, las seccionales, 10 en total, señalan que "este horario de trabajo se mantendrá hasta tanto se vea una solución efectiva a los problemas de infraestructura".

237 centros educativos no iniciaron clases

Este miércoles, la Asociación Dominicana de Profesores informó, durante la presentación de los resultados de un monitoreo, que un total de 237 centros educativos públicos no inició las clases con estudiantes durante la primera semana del año escolar 2026-2027.

El año lectivo 2026-2027 comenzó oficialmente el pasado 24 de agosto.